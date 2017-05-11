«Никуда не собираюсь»

Иркутский обком КПРФ опроверг информацию о том, что он определился с кандидатурой, которую можно предложить в качестве претендента на президентские выборы, и ею станет глава региона Сергей Левченко.

В разговоре с Телеинформом пресс-секретарь иркутских коммунистов Павел Бицура пояснил, что хотя 15 апреля и состоялась областная отчётная партийная конференция, но там не определялись с кандидатами. Сформировали только делегацию на всероссийский партийный съезд, который запланирован на 28 мая. Приангарье там представят, в частности, Сергей Левченко и депутат Заксобрания региона Ольга Носенко.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что Сергей Левченко и мэр Новосибирска Анатолий Локоть, по предварительной информации, войдут в число претендентов для роли кандидата в президенты РФ от КПРФ. По информации СМИ, их кандидатуры утвердили на областных конференциях.

– Неправильно сообщает «Коммерсант». Была партийная конференция, там утвердили делегатов, их от Приангарья пять или шесть человек. На съезде в мае, может, обсудят кандидатуру, но это неточно. Время позволяет, поэтому нельзя утверждать, что кандидата объявят весной. Может, это произойдёт осенью, – заявил Павел Бицура.

Отдельно он подчеркнул, что в личной беседе Сергей Левченко сказал, что «никуда не собирается», и у него много дел в регионе.