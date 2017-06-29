Никто не забыт – ничто не забыто

Совет ветеранов Свердловского округа провёл 22 июня мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби. Ветераны побывали на Глазковском кладбище у стелы Обелиска Славы, участвовали в митинге и в концертной программе, посвящённых этому памятному для нашей страны событию.

Далека Сибирь от западных границ Родины. Но воины-сибиряки в числе первых встретили врага. Программа-посвящение Дню памяти и скорби началась с выступления хора «За околицей». С приветственным словом к собравшимся обратился председатель Совета ветеранов Свердловского округа Владимир Тимофеев и депутат ЗС области Владимир Матиенко.

Труженица тыла, председатель Совета ветеранов № 7 «Студгородок» Галина Горева прочла пронизывающие стихотворение «Двадцатый», а участник войны Моисей Сергеевич Вишняков поделился своими воспоминаниями о той страшной войне и об участии сибиряков в освобождении Москвы. На протяжении всего мероприятия в исполнении хора звучали песни «Школьный вальс», «До-свиданья, мальчики», «На перевале», «Тюльпаны».

В заключение – минута молчания и песня «Журавли». По окончании митинга участники мероприятия возложили цветы к мемориалу и почтили память умерших в годы войны.

Звучали слова: «Мы, все ныне живущие, низко кланяемся вам за ваш немеркнущий подвиг, за самопожертвование, за стойкость, мужество, выносливость, веру, несгибаемость и скромность! Ваша юность была опалена жёстким огнём сражений, и мы будем помнить об этом всегда!».