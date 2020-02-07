В Иркутске в 2021 году планируют обустроить Мусульманский мемориальный комплекс на месте заброшенного татарского кладбища. Концепцию преображения этого пространства 4 февраля на сессии по соучаствующему проектированию по программе «Формирование комфортной городской среды» представил архитектор Андрей Красенников.

Татарское кладбище, которое не эксплуатируется с 1962 года, расположено по улице Цимлянской. Сейчас мало горожан о нём знает, территория запущена, используется под выгул собак, люди на погосте жгут костры, рассказал заммэра – председатель комитета по управлению Октябрьским округом Владимир Преловский.

Андрей Красенников отметил, что вокруг кладбища необходимо заменить ограждение, отремонтировать входную группу. Здесь, кстати, предлагается установить либо стенды, либо таблички, на которых будет отражена история этого места. Информацию продублируют на разных языках.

В центре пространства возведут ротонду Памяти. Беседка будет установлена по кибле, то есть направлена в сторону священной Каабы в Мекке. Так расположены все мусульманские объекты.

Также есть инициатива установить металлическую инсталляцию «Незабвенное дерево» с зелёными листочками, которое будет символизировать трепетное отношение к истории и памяти.

По инф. Телеинформа

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