Нет ухабов, значит, будет яма...

Власти отчитались о противопаводковых работах и расчистке дорог в регионе.

Весна – самый тяжёлый период для российских дорог, которые и в обычное время не отличаются особым качеством. Особенно у нас в Сибири, где от перепадов температур асфальт порой просто разрывает. Тем не менее из постоянных отчётов властей видно, что работы по ремонту и строительству новых дорог ведутся практически беспрерывно.

Весенняя уборка

Этой весной в Иркутской области автодороги общего пользования расчищают 257 единиц специализированной техники.

Ежедневно задействованы 31 комбинированная дорожная машина, 46 автогрейдеров, 22 трактора и другие машины. Трудятся 190 дорожных рабочих. Они ведут работы на 136 автодорогах в Тайшетском, Балаганском, Иркутском, Братском, Зиминском, Усть-Ордынском, Тулунском, Усольском, Усть-Илимском, Усть-Кутском, Качугском районах, расчищают трассы Иркутск – Листвянка, Иркутск – Усть-Ордынский – Жигалово, Александровский тракт и другие.

Специалисты выполняют противопаводковые работы. Так, на 11 тысяч километров автодорог из запланированных 13,3 тысяч сброшены снежные валы. От снега и снежных наносов расчищено 1,6 тысячи из 2,9 тысячи водопропускных труб. Выполняется осмотр и обследование мостовых переходов, изучение состояния русел рек и ручьёв выше и ниже мостов. Такие работы проведены на 164 объектах из 330. Специалисты дорожной службы отмечают, что в основном в районах обстановка стабильная, подтопленных участков нет, филиалы справляются с работой собственными силами.

Также идёт выполнение комплекса работ по зимнему содержанию автодорог. Это очистка проезжей части и обочин от рыхлого снега, нанесение противогололёдного материала, удаление снежного наката, ликвидация скользкости. Только за минувшую неделю было израсходовано 860 тонн инертных материалов.

Кому достанется ремонт?

В Иркутской агломерации в 2018 году отремонтируют 57 участков автодорог, на 14 участках ликвидируют очаги аварийности. Работы пройдут в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные дороги».

Общая сумма, которая будет потрачена на реализацию проекта в этом году, составляет 1,6 млрд рублей. Из них 730 млн рублей поступят из федерального бюджета, 791,3 млн рублей – из областного, 116 млн рублей выделят Иркутск, Шелехов и Ангарский городской округ.

Специалисты отремонтируют и приведут в надлежащее техническое состояние 98,4 км дорог, ликвидируют места, где регулярно происходят дорожно-транспортные происшествия. Там установят знаки, светофоры, камеры, барьерное ограждение, создадут дополнительные полосы движения.

В Иркутске приведут в порядок 35 объектов общей протяжённостью 32,2 километра. Среди них окружная дорога микрорайона Юбилейный, Маратовская развязка, улицы Чкалова, Трактовая (Боково) и 5-й Советский переулок на всём протяжении, отрезки улиц Декабрьских Событий, Октябрьской Революции, Карла Маркса, Рабочего Штаба и др.

В Ангарске будут идти работы на девяти дорогах общей протяжённостью 9,7 километра. Самый большой участок – центральная улица города Карла Маркса. На ней приведут в порядок 2,4 километра пути. Также в списке улицы 40 лет Октября, Кирова, Глинки и другие. В Шелехове ремонт затронет шесть объектов – это 5,6 километра. Среди них Култукский тракт, улица Кольцевая, проспект Строителей и Монтажников.

Самые масштабные работы будут проведены на семи дорогах регионального или межмуниципального значения. Общая протяжённость ремонтируемых участков составит 47,2 километра. Это отрезки дорог Иркутск – Большое Голоустное, Урик – Тихонова Падь, Олха – Большой Луг, Смоленщина – Введенщина – Чистые Ключи и другие.

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