Несовершенство нормативной базы ведет к неэффективному использованию дорожных фондов

Депутат Государственный думы, член комитета по транспорту и строительству Сергей Тен выступил на пленарном заседании в рамках международного форума «Дорожное строительство в России. Инновации, технологии, качество». Форум проходит в Калуге 17-18 мая.
Как сообщает пресс-служба депутата, Сергей Тен, в частности, отметил, что с каждым годом все больше внимания уделяется изучению и применению новых технологий, управленческих решений, конструкций и материалов для дорожного хозяйства. Все это нацелено на более рациональное расходование средств на строительство и содержание автомобильных дорог, повышение надежности, долговечности дорожной инфраструктуры и безопасности дорожного движения. Вместе с тем есть ряд не решенных проблем, которые, по мнению депутата, тормозят инновационное развитие дорожного хозяйства.
– Первое – это состояние нормативной базы. Необходимо упростить порядок применения новых технологий. Разделить полномочия по двум техническим регламентам «Безопасность зданий и сооружений» и «Безопасность автомобильных дорог» с передачей полномочий по совершенствованию нормативной базы в области дорожного хозяйства от Минстроя России министерству транспорта Российской Федерации.
Сергей Тен напомнил, что несколько лет назад Минтрансом России был разработан Свод правил по дорогам с низкой интенсивностью движения. Подписанный и утвержденный Росстандартом приказ так и не нашел широкого применения из-за разногласий с Минстроем. В целом, проект Свода правил проектирования и строительства автомобильных дорог с низкой интенсивностью движения (до 400 машин в сутки) описывает основные требования и характеристики таких дорог, пояснил депутат. Он также отметил, что применение таких нормативов требуется не только вне населенных пунктов: не в каждом селе необходим мост с габаритом 10 метров под нагрузку 14 тонн. Сейчас же, по словам Сергея Тена, из-за собственной нерасторопности в России приходится тратить на 30-40% больше средств, которые можно было бы пустить на другие объекты дорожного хозяйства.
– Следующая проблема – органы экспертизы настаивают на применении норм и правил, которые зачастую устарели. Экспертиза, таким образом, снижает стоимость проекта и еще более усугубляет ситуацию, не давая прогрессивным конструкциям, технологиям и материалам дорогу для применения, – отметил Сергей Тен.
Он также остановился на проблеме финансирования региональных дорожных фондов, где более 38 процентов акцизов с автомобильного топлива уходит в Федеральный бюджет.
– Думаю, все дорожники и региональные власти с особым вниманием будут следить за поручением президента Владимира Путина правительству РФ: представить предложения о внесении изменений в законодательство РФ, предусматривающих поэтапное увеличение норматива зачисления налоговых доходов от акцизов с 1 января 2019 года до 100 процентов для обеспечения региональных дорожных фондов. Такое финансирование у дорожных фондов было всего полтора года, – отметил Сергей Тен.
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