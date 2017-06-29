Непровинциальные поэты провинции

Международный фестиваль поэзии на Байкале имени Анатолия Кобенкова прошёл в Иркутской области с 18 по 25 июня. В этом году на фестиваль были приглашены поэты, живущие далеко за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.

Фестиваль этот проходит уже много лет, и не только в Иркутске, но и в Ангарске, Ольхонском районе, но остаётся как-то мало замеченным для широкой публики. А жаль! Ведь эти творческие люди своими силами делают мир вокруг нас чуть насыщенней, осмысленней, интересней.

Нынешнее открытие началось прямо на улице областного центра с концерта поэта и барда Олега Медведева.

– В прошлом году мы собирали на юбилейный, пятнадцатый фестиваль людей, близких Кобенкову, – его семью, близких, друзей, – говорит организатор фестиваля Игорь Дронов. Был и друг Кобенкова, известный поэт Евгений Рейн. Один из первых наших «кобенковских» фестивалей 2003 года был посвящён провинциальной поэзии. Нынче мы решили его повторить, но уже с другим составом участников. К сожалению, провинциальная поэзия России известна узкому кругу ценителей. Вот мы и решили восполнить пробел, пригласив на фестиваль поэтов из глубинки. И, кажется, всё получилось! Поэтов приехало много, хороших и разных – они считают за честь участвовать в нашем фестивале. Я, как член оргкомитета фестиваля, благодарен нашему многолетнему спонсору (одной местной компании), без которого это событие просто бы не состоялось.

Удивил на фестивале своими живыми историями, изложенными в стихах, и профессор из Новосибирска Игорь Силантьев.

– Я с молодости интересовался поэзией, что-то и сам пробовал писать, рассказывает Игорь. – Но профессия филолога пересилила – и на долгие годы занялся наукой и преподаванием. А сейчас больше свободного времени стало, вот и вернулся к литературным опытам. Увлекают эксперименты с художественными перевоплощениями в лирике. Хочется, чтобы в моих строчках заговорили о чём-то своём, главном, обычные живые люди с улицы.

Я очень люблю ваш старинный город. Наверное, потому, что ещё и фотограф. И, кстати, снимаю шляпу перед фотографическими традициями Иркутска. А на Байкале уже в десятый раз и вновь рад встрече с ним.