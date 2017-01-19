Негаснущий символ эпохи. Александр Ежевский

Неповторимо яркая, уникальная судьба нашего выдающегося земляка, Героя Социалистического Труда Александра Александровича Ежевского, воспитанника Иркутского сельскохозяйственного института, министра тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР, зеркально отразила невероятно сложный исторический этап в развитии нашей страны в XX – начале XXI столетия.

О нём, как и о многих других беззаветных тружениках ИСХИ, отличившихся в годы Великой Отечественной войны, повествуется в памятной 400-страничной книге «Герои трудового фронта» (авторы Э. Г. Азербаев и В. И. Покорский), изданной в июне 2016 года. Ставший легендой при жизни, А. А. Ежевский родился 3 ноября 1915 года в селе Шерагул Тулунского уезда Иркутской губернии. В XIX веке за участие в очередном польском восстании против российского самодержавного режима за свободу и независимость Польши, в котором участвовали в составе национального дворянства (шляхты) представители родового клана Ежевских, последние были сосланы царским правительством в Восточную Сибирь. Мать, уроженка Эстляндской губернии, приехала в Приангарье в начале XX века работать гувернанткой в богатой купеческой семье. С юных лет, получив отличное всестороннее воспитание, чему немало способствовали традиционные семейные занятия по классическим, гуманитарным наукам, основам этикета, способный и любознательный Саша выгодно отличался от сверстников. По натуре живой, целеустремлённый, он активно участвовал во всех игровых спортивных мероприятиях, стремясь непременно стать лидером и победителем всевозможных состязаний, проводившихся на местах в селе и округе. Для этого он самостоятельно, почти фанатически, занимался специальной физической подготовкой (гирями, самодельной штангой, лыжами, кроссами), стремясь походить на всемирно известных кумиров – выдающихся атлетов начала века, цирковых силачей-тяжелоатлетов и чемпионов по греко-римской борьбе: Шарля Ригуло, Сергея Елисеева, Ивана Поддубного, Джиованни Райцевича, Георгия Луриха, Владислава Пытлясинского... В регулярных поединках с соперниками он в большинстве случаев добивался победных результатов, пользовался заслуженным авторитетом не только среди сверстников, но и у более взрослых, серьёзных местных силачей, хотя не отличался на вид завидным телосложением. Обладая от природы чистым и звонким голосом, отменным слухом, с детства под руководством матери старательно изучал, а впоследствии с большим удовольствием и успехом исполнял классические романсы известных отечественных и иностранных знаменитостей. Прекрасно танцевал: в его арсенале были не только традиционно академические, но и темпераментные, искромётные латиноамериканские популярные танцы, что в последующем позитивно сказалось на его жизни. В начале 30-х годов, во время первой пятилетки, когда страна приступила к коренному индустриальному переустройству отечественной экономики, он стал рабочим – токарем механического цеха машиностроительного завода имени В. В. Куйбышева в Иркутске. Через короткое время молодого, способного производственника выдвинули мастером, а в 1933 году перспективного юношу направили на учёбу в вуз. Студентом механического факультета только что открывшегося Иркутского сельскохозяйственного института, куда он перешёл после годичного обучения в горном институте, Ежевский выгодно отличался от своих коллег не только отличной учёбой, но и врождённым талантом исследователя, стремившегося открыть и внедрить в производство новые передовые технологии, опережающие привычные стандарты. Во время производственной практики на Челябинском тракторном заводе по теме дипломного проекта им был разработан качественно новый дизельный мотор для трактора «Сталинец-65» (С-65). Этот советский трактор в 1937 году был удостоен Гран-при на Всемирной промышленной выставке в Париже. Вскоре по разработкам молодого специалиста усовершенствованные модели двигателя стали устанавливаться на отечественные танки Т-72М.

По окончании вуза с 1939 года по 1942 год А. А. Ежевский – преподаватель кафедры ЭМТП (эксплуатация машинно-тракторного танка) родного ИСХИ, а вскоре его назначают главным инженером авторемонтного завода.

Во время Великой Отечественной войны рабочий день был практически не нормирован, лишь изредка рабочие устраивали перекуры. В один из таких моментов к ним подъехал главный инженер. Поздоровался, обменялся новостями на фронте, подбодрил, а потом предложил побороться с желающим. Молодой здоровяк-рабочий, не сомневаясь в победе над худощавым инженером, охотно откликнулся. Каково же было удивление всех, когда через короткое время крупный детина был повержен классическим броском улыбающегося инженера!

Вскоре А. А. Ежевского назначили директором завода. А в конце 1943 года была наконец удовлетворена его просьба сражаться в рядах действующей Красной Армии на фронте. Он достойно воевал в частях 25-й армии под командованием генерала И. М. Чистякова. По окончании Второй мировой войны майор А. А. Ежевский руководил демонтажем оборудования ряда автосборочных заводов, построенных японцами в китайских городах Мукдене и Аньдуне. А после демобилизации в 1947 году был назначен директором автосборочного завода в Иркутске, который предстояло построить на бывшем капустном поле. Поскольку оборудование, стройматериалы, всё необходимое приходилось «выбивать» в столице, настойчивый сибиряк в течение длительного времени упорно добивался встречи с министром автомобильного и тракторного машиностроения. Оказавшись волей случая в машине заместителя министра, направлявшегося на субботний вечер к своему шефу, он по дороге так ошеломил и поразил своей эрудицией, профессиональным знанием проблем отрасли, что был приглашён на праздничное мероприятие. Именно на этом вечере нежданный гость стал основным ведущим лицом и организатором веселья. Хозяева и гости были восхищены и буквально покорены великолепным исполнителем и заводилой популярных романсов и народных песен, поразительным умением галантно пригласить и повести чопорных, сановитых дам в вальсе, танго, фокстроте, что все, включая министра с супругой, повеселились от души до самого утра. Естественно, вскоре основные вопросы с оснащением завода были успешно разрешены. В конце 1940-х годов А. А. Ежевского назначили директором Алтайского тракторного завода.

Поистине незабываемым был для него звонок И. В. Сталина, раздавшийся поздним вечером. «Товарищ Ежевский, – раздалось в трубке, – надо срочно помочь товарищу Шаяхметову (1 секретарь ЦК Компартии Казахстана). Отправьте в Казахстан 250 тракторов. Думаю, за три дня справитесь. О выполнении доложите Поскрёбышеву». Подготовить и отправить за такой срок 250 тракторов было делом немыслимым. Но и не выполнить тоже невозможно. Приказом директора на предприятии было введено чрезвычайное положение. Никто с завода не уходил. Матери и жёны завтраки и обеды приносили прямо к рабочим местам, но задание вождя было выполнено в срок!

В течение нескольких лет Александр Александрович руководил крупнейшим заводом сельскохозяйственного машиностроения «Ростсельмаш», а затем работал первым заместителем министра тракторного и сельскохозяйственного машиностроения страны. В середине 50-х годов в составе делегации во главе с министром сельского хозяйства В. В. Мацкевичем он побывал в США и Канаде. Посетив ряд крупных предприятий по производству сельхозтехники, несколько лучших фермерских хозяйств, в том числе известного кукурузовода Р. Гарета, он по возвращении рассказал обо всем увиденном Н. С. Хрущёву.

В 1961 году Александр Александрович возглавил Всесоюзное объединение «Союзсельхозтехника». С 1980 по 1988 год А. А. Ежевский – министр тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР. На этом посту наш земляк прекрасно справлялся с крайне ответственными заданиями и обязанностями. После выхода на заслуженный отдых Герой Социалистического Труда, кавалер четырёх орденов Ленина, двух орденов Трудового Красного Знамени, орденов Октябрьской революции и «За заслуги перед Отечеством IV степени», многочисленных медалей и званий, этот моложавый, энергичный, подтянутый и стройный ветеран ещё долго оставался в строю. Много сил и времени он уделял общественной работе в столичном землячестве «Байкал». Его богатейший опыт, трезвый аналитический ум, поразительная внутренняя энергия позволяли ему объективно и беспристрастно видеть достижения и недостатки в развитии страны, пути выхода из экономического кризиса и улучшения состояния народного хозяйства. В своём обращении к молодым специалистам аграрного сектора, выпускникам и студентам родного вуза он призывал не просто абстрактно любить свою землю, а на деле подымать сельскохозяйственное производство. Уроки знаменитого мэтра крайне актуальны и полезны нашей молодёжи, которой предстоит воплощать грандиозные планы дальнейшего укрепления и развития России.

Легендарный А. А. Ежевский своей жизнью показал, каким должен быть настоящий патриот великой Родины – обновлённой России, решающей величественные задачи построения могучего, справедливого, процветающего государства.