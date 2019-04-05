Неделя книжного счастья

Семь дней, четыре города, 170 мероприятий и больше 7,5 тысяч участников – таковы итоги международного книжного фестиваля «Книгамарт»-2019. Стартовал он 22 марта в Иркутске, и на целых четыре дня город захлестнула волна книжного счастья. Затем, 25 марта, «Книгамарт» отправился в Черемхово, где побил все рекорды по посещаемости – 1200 человек за один день. 30 и 31 марта фестиваль прошел в Усолье-Сибирском и Ангарске. Такого успеха, пожалуй, не ожидали даже сами организаторы.

Генеральными партнерами фестиваля стали правительство Иркутской области и Иркутская нефтяная компания. В региональной столице «Книгамарт» прошел на площадке библиотеки имени Молчанова-Сибирского. Директор «Книгамарта» Владимир Кочетов отметил, что без поддержки ИНК это событие не стало бы таким масштабным и ярким.

– Максимум, у нас получился бы скромный маленький междусобойчик. К счастью, Иркутская нефтяная компания понимает важность таких событий для нашего региона. ИНК начинает подменять официальные власти по количеству и качеству поддержки мероприятий. За это им огромное спасибо! Наш фестиваль, наш эксперимент на базе «Молчановки» по масштабу и продолжительности, вероятно, первый в истории, я не нашел аналогов нигде. Это вдохновляет, – поделился Владимир Кочетов.

Осенью, также при поддержке ИНК, в Иркутске пройдет детский праздник «День Ч». Его посветят тематике визуальных искусств в литературе. Обсудить графические романы, комиксы и книжные иллюстрации соберутся 12 и 13 октября эксперты из разных городов. В рамках праздника пройдут лекции, творческие встречи, мастер-классы для детей и их родителей. Запланирована большая книжная ярмарка.

На октябрьском «Дне Ч» презентуют детские работы, которые они готовили в марте на предыдущем празднике. Они посвящены историям о байкальском супергерое, который очищает дно Байкала и защищает экосистему озера. Лучшую историю превратят в комикс, который презентуют также осенью.

Каждому дню – свои герои

«Книгамарт» задумывался, как фестиваль семейного чтения. Именно поэтому программа была продумана так, чтобы было интересно и взрослым, и детям. Кроме того, для каждого дня выбрали своего героя. Но не тех, которые из года в год «говорят» за весь наш регион, а новых персонажей, чьи судьбы связаны с Иркутском.

– Я предложил отойти от проверенного формата и вместо Александра Вампилова, Валентина Распутина и Евгения Евтушенко представить публике других героев. Да, наши известные литераторы были в программе, но их не было на «обложке». Потому что есть другие личности, о которых тоже нужно говорить, – отметил программный директор «Книгамарта» Алексей Петров.

Первый день посвятили путешественнику Григорию Шелихову, который много сделал для развития дипломатии в России и для Иркутска в частности. Второй день фестиваля был детским со своим героем - Иваном Молчановым-Сибирским. Третий день посвятили театру, и его иконой стал Леонид Гайдай, четвертый рассказал о книгах народов мира и его лицом выбрали Ярослава Гашека.

«Книгамарт» в Иркутске, день первый

Первый день «Книгамарта» начался с лекции о судьбе купца и просветителя Георгия Шелихова. Гостям фестиваля рассказали, почему название города Шелехов пишется иначе, чем фамилия великого путешественника. На другом этаже открылась выставка, посвященная 80-летию военного конфликта на Халхин-Голе. Экспонаты привезли из фондов Музея народной армии имени маршала Советского Союза Георгия Жукова в Монголии.

Иркутские путешественники нашего времени Владислав Лачкарев и Анна Важенина рассказали о своих приключениях. Лачкарев в свои 42 года покорил семь вулканов и семь вершин, а также побывал на обоих полюсах земли. Он – второй россиянин, который смог пройти такой маршрут. Анна в составе историко-географической экспедиции «Байкал-Аляска» и вместе с другими путешественниками отправилась на катамаране по маршруту купцов-первопроходцев, которые два века назад отплыли из Иркутской губернии к новым берегам.

Вечером московский писатель и научный журналист Борислав Козловский рассказал о том, как в интернете распространяются фальшивые новости и почему люди, поверившие в них, ни за что не примут аргументы, разоблачающие ложь. Способ борьбы с этим писатель пока не нашел, но изучает тему.

Завершился первый день концертом детского писателя Андрея Усачева, VIP-читкой романа Жюля Верна «Михаил Строгов», к которой присоединились известные люди Иркутска, и книжным ток-шоу «Ночной Шмидт» с новостями из мира литературы.

«Книгамарт» в Иркутске, день второй

Второй день фестиваля подарил зрителям встречу с иркутским писателем и путешественником Эриком Бутаковым. Девять лет назад он уволился с престижной работы и пустился на поиски приключений. О своих подвигах он написал уже не одну книгу, в каждой из которых множество интересных фактов и открытий.

Так, например, Эрик Бутаков вместе с другом в начале 90-х годов пешком обошел Байкал за 73 дня. Это приключение попало в Книгу рекордов Гинесса. Правда, поверили в него не сразу. Бывалые путешественники думали, что такое физически невозможно.

Со скепсисом смотрели на будущую книгу издательства. Несколько лет ее никто не хотел публиковать. Затем автор выложил в интернет фрагменты книги в виде фотографий с подписями и комментариями. Их увидел человек, выразивший готовность дать деньги на публикацию книги. Так в свет вышел первый тираж в 5 тысяч экземпляров «Вокруг Байкала за 73 дня».

Писатель Алексей Сальников на «Книгамарте» презентовал свои книги «Петровы в гриппе и вокруг него» и «Опосредованно». О романе «Петровы в гриппе...» пишут, что он продолжает модернистскую традицию произведений Джеймса Джойса, Томаса Манна и Джона Апдайка. Сам же Сальников о себе, своем творчестве и литературе говорил так:

– Русская литература отягощена Толстым и Достоевским. Любой российский автор ощущает подобных классиков при написании своих работ, как неизбежные вериги. Мы не можем просто изложить историю, даже если речь идет о веселой книге – там непременно должны быть дополнительные смыслы, подтексты, мораль.

В рамках второго дня состоялся круглый стол, посвященный вопросам книжной культуры в стране и Иркутской области. Также говорили о том, нужна ли популяризация науке и как донести ее до широкой аудитории, не исказив факты. Работала выставка литературного автографа, где можно было увидеть почерк Валентина Распутина, Евгения Евтушенко, Александра Вампилова, Геннадия Машкина, Елены Жилкиной, Агнии Кузнецовой, Владимира Гуркина, Константина Седых, Анатолия Ольхона и других.

«Книгамарт» в Иркутске, день третий

Изюминкой третьего дня стала лекция бывшего директора Драмтеатра Охлопкова Юрия Пархоменко. Он возглавлял храм культуры в те времена, когда начинающий драматург Вампилов готовился к постановке «Старшего сына», а Виталий Венгер и Виктор Егунов были еще молодыми, но уже популярными артистами.

В 1969 году молодой Вампилов принес пьесу «Прощание в июне».

– Он сидел примерно так же, как вы от меня. Несколько лет ее запрещали, но я, прочитав, не нашел в пьесе ничего такого. Потом же был «разбор полетов». В одной из сцен был наезд на политический строй. Студенты едят и выпивают, а один из них говорит: «Время как быстро летит. Магазины-то закроются». Для строя это было опасностью, что кто-то такое крамольное мог говорить – магазины закроются... Пьесу спас секретарь по идеологии обкома Евстафий Антипин, – поделился Юрий Пархоменко.

В рамках третьего дня «Книгамарта» презентовали «Бабрбук» - путеводитель по Иркутску в форме квеста. Читателю предлагают выполнять несложные задания и ставить отметки об их выполнении в книге. Например, «Найти красивый камень на Байкале» или «Сразиться с крестоносцами на Иркутской свалке». Локации охватывают как Иркутск, так и населенные пункты Иркутского района, а также непосредственно озеро Байкал. Страницы «Бабрбука» можно еще и раскрашивать.

Сергей Язев в рамках «Книгамарта» прочел лекцию на тему «Астероидная опасность – миф или реальность», писатель-фантаст Дмитрий Басов из Братска поговорил с участниками фестиваля о современной фантастике, а любителей каллиграфии научили писать старомонгольские иероглифы.

«Книгамарт» в Иркутске, день четвертый

В этот день фестиваля в «Молчановке» прошла крупнейшая научно-практическая конференция «Языки коренных народов Иркутской области». Представители разных этносов вместе с экспертами обсудили современное состояние языков и перспективы их сохранения. По словам московских ученых иркутская конференция была насыщеннее и масштабнее, чем многие столичные дискуссии такого рода.

Детская писательница Хельга Патаки рассказала на «Книгамарте», как «читать» свой город и находить в нем новые, интересные места.

– Выбираете район и идете с блокнотом гулять. Обязательно в одиночку. Записываете любые мелочи, которые привлекают внимание: необычная лепнина, резные ставни, крутые архитектурные объекты. Все. Смотрите на место так, будто вы здесь впервые. Нужно быть «почемучкой», как в детстве. Пытаться узнать обо всем на свете, – раскрыла самый важный секрет Хельга Патаки.

Доктор педагогических наук, профессор кафедры риторики и культуры речи Московского педагогического госуниверситета Юлия Щербинина на лекции-дискуссии «Время библиоскопов» рассказала о феномене интерьерной книги и о существовании в 21 веке библиоскопов – людей, который не читают литературу, однако скупают издания ради украшения дома или для коллекции.

Известный московский режиссер, бывшая иркутянка Наталья Меркулова презентовала свой фильм «Человек, который удивил всех» и ответила на вопросы журналистов о том, как связаны литература и кинематограф, о работе с российским актером Евгением Цыгановым, сыгравшим главную роль в ее картине, а также о взаимоотношениях с Иркутском.

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Организаторы «Книгамарта» отметили, что Иркутск и другие города региона заслужили такое масштабное книжное событие, а также пообещали, что в следующем году он состоится вновь. «Книгамарт»-2020 станет более насыщенным, разнообразным и многолюдным. Уже этой осенью запланирован небольшой сельский книжный фестиваль, а также еще одно событие под брендом «Книгамарта». Благотворительный фонд Юрия Тена выделит 100 тысяч рублей на укомплектование библиотек в Черемхово.

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