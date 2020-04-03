Не верьте фейкам!

Сотрудники полиции оперативно отреагировали на распространение заведомо ложной информации о коронавирусной инфекции. Это позволило в кратчайшие сроки предотвратить возникновение неоправданных слухов и домыслов, а также установить личность человека, разместившего ложные сведения о ситуации в социальных сетях.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, в ходе проведения профилактических мероприятий, направленных на выявление так называемых фейков, в одном из чатов социальной сети «ВКонтакте» обнаружено аудиосообщение о том, что количество зараженных граждан в Иркутске и в Ангарске превысило 35 человек.

При проверке установлено, что автором сообщения является 20-летняя жительница Усольского района. Студентка дала признательные показания и принесла извинения пользователям сети Интернет.

По данному факту проводится административное расследование. В отношении нее возбуждено дело об административном правонарушении по части 9 статьи 13.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений».

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде штрафа до 100 тысяч рублей. В ближайшее время материалы дела об административном правонарушении будут переданы в суд для привлечения гражданки к ответственности.

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