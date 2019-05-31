В эти майские дни в Иркутске проходят окружные этапы городского конкурса «Почётная семья». Прошёл такой конкурс и в Свердловском округе областного центра. В нём, в номинации «Молодая семья», победу одержала семейная команда Переславцевых, девизом которой был слоган «Не стоять на месте», хобби – проведение семейных праздников, а мечтой – иметь свой большой и уютный дом.

Юнкоры студии «Репортёр» дома детского творчества № 2 Дарья Савонина и Павел Черкашин встретились с капитаном команды Людмилой Переславцевой и задали ей ряд вопросов:

– Как вы узнали о конкурсе?

– Прочла на сайте администрации Свердловского округа, что есть такая вот возможность молодым семьям поучаствовать в конкурсе.

– А почему решились?

– Я всегда занимала, как это принято говорить, активную гражданскую позицию и приучаю к этому своих детей. Потом, мы посчитали, что у нас есть неплохие ресурсы для участия: мы изучаем свою родословную, интересуемся нашими корнями, и кое-что уже знали о наших предках. Вот и захотелось, чтобы об этом узнали и другие.

– Расскажите о подготовке к конкурсу.

– Подготовка была очень активной! Были, как говорится, подняты на уши все родственники. Мы собирали данные о наших прадедушках, прабабушках, искали фотографии. И каждый вечер, придя с работы или со школы, всей семьёй репетировали наше выступление.

– Трудны ли были задания конкурса и как вы с ними справлялись?

– Задания предусматривали домашнюю подготовку. Первым этапом была выставка, где конкурсанты должны были показать изготовленное своими руками фамильное древо, представить награды, дипломы и прочие исторические документы своих родственников. Так как 2019 год объявлен у нас в России Годом театра, да и сама я тесно связана с театром, мы решили и свою выставку связать именно с этой темой – наше родовое древо было представлено в виде античного театра Древнего Рима. Неплохо у нас получились и видеопрезентация о каждом члене нашей команды – второй этап конкурса, и третий этап – «Минута славы», где мы свою презентацию изобразили в виде пантомимы.

– Как к конкурсу отнёсся муж? Одобрил ли ваше желание поучаствовать в нём?

– Мой муж – не сценический человек, поэтому ему было нелегко воспроизводить всё это лицедейство на сцене. Но раз он там был, значит, одобрил.

– А дочери?

– Старшая сейчас в таком возрасте, что, как и папа, стеснялась выходить на сцену. Приходилось уговаривать. А вот младшенькой только дай волю – она готова жить на сцене. Ей там комфортно, это её аура. Поэтому сейчас мы с нетерпением ждём участия в городском этапе конкурса.

– По вашему мнению, что в таких конкурсах главнее – победа или участие?

– Безусловно, участие. Ведь в процессе подготовки к конкурсу мы так много нового узнали о своих родственниках, наших общих корнях. В обычной жизни этим интересуешься как-то меньше, а тут вроде как конкурс обязывает. И в вашей жизни появляется какой-то стержень, который накрепко соединяет всю вашу родословную. Важно, что теперь дети будут знать о своих предках и передадут эти знания уже своим детям. А это так важно для каждого человека!

– Надеетесь ли вы добиться победы в городском конкурсе?

– Конечно, все идущие на конкурс не теряют надежды победить. И мы не исключение. Это было бы хорошим вознаграждением за наш творческий труд. Но следует помнить, что на городской конкурс соберутся лучшие из всех округов Иркутска и победить там будет ох как нелегко. Но тем приятнее будет сразиться с достойными соперниками.

– Удачи вам!

– Спасибо!

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