Не простое, а цифровое

Иркутская область перешла на цифровое телевидение.

В понедельник, 3 июня, в Иркутской области началось переключение с аналогового на цифровое телевещание: 20 федеральных телеканалов стали доступны жителям региона только в цифровом формате. Каналы, не входящие в состав мультиплексов, параллельно с цифровым форматом продолжат и аналоговое вещание.

Правительство региона взаимодействует с органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, филиалом ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Иркутский областной радиотелевизионный передающий центр».

Вне зоны охвата цифровым телевидением в Иркутской области находится 562 населённых пункта – 30 тысяч домохозяйств. Подключено к спутниковому телевидению 29 тысяч домохозяйств. Органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области сформированы адресные списки домохозяйств, где вопросы предстоит решить в ближайшее время – это труднодоступные населённые пункты, куда сложно завезти необходимое оборудование.

Напомним, что определённым категориям граждан, проживающим в населённых пунктах в зоне цифрового эфирного наземного телевещания и в зоне спутникового приёма, в соответствие с указами губернатора и законами Иркутской области, предоставляются меры социальной поддержки за счёт средств областного бюджета. Учитывая, что действие указа № 11-уг распространено на весь 2019 год, граждане, ещё не обратившиеся за компенсацией расходов, могут это сделать после 3 июня.

В усиленном режиме работает региональная горячая линия по переходу на цифровое телевещание. Телефон горячей линии – 8-800-100-22-61 (звонок бесплатный).

Более подробную информацию о вещании цифрового эфирного телевидения на территории Иркутской области вы можете получить, обратившись в Центр консультационной поддержки населения по телефону 8 (3952) 34-40-58 или по телефону федеральной горячей линии РТРС 8-800-220-20-02 (звонок бесплатный).

По вопросам предоставления компенсационных выплат необходимо обращаться в комплексные центры социального обслуживания населения Иркутской области или по телефону 8-800-100-22-42.

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