Не просто парк

|
В Иркутске проходит первый этап благоустройства историко-мемориального комплекса «Иерусалимская гора».
Ход и качество благоустройства проверил мэр Иркутска Дмитрий Бердников совместно с представителями религиозных конфессий, историками, археологами, общественными организациями.
– Мы уделяем особое внимание этой территории. Это не просто формальное благоустройство, а масштабная работа, которая имеет глубокий смысл. Иерусалимский парк должен стать не только комфортным местом отдыха, но и хранить память об истории Иркутска, поэтому еще в прошлом году проект благоустройства обсуждали при активном участии религиозных конфессий нашего города. Кроме того, представители конфессий подключены к работе по этому объекту, в том числе к благоустройству, – отметил глава города.
Как рассказала заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска Елена Федорова, реконструкция Иерусалимского кладбища будет проведена в три этапа. В 2018-ом году в рамках первого этапа отремонтируют входную и центральную площади, аллею памяти.
– Это территория кладбища, и все работы согласованы с археологами. Реконструкция не предусматривает возведения каких-либо масштабных объектов, будут только малые архитектурные формы. Предусмотрено мощение площади тротуарной плиткой, устройство цветников, – рассказала Елена Федорова.
На территории «Историко-мемориального комплекса «Иерусалимская гора» будут обустроены зоны отдыха, установлены скамейки, диваны, урны и уличные светильники. Кроме того, будут размещены интерактивные и информационные стенды с историей Иерусалимского кладбища и биографией известных людей.
Второй и третий этап благоустройства территории предполагает создание дорожно-тропиночной сети между входными группами вдоль улицы Байкальской и связи главной аллеи с центральной площадью, а также реконструкцию основного ограждения парка. Границы второго этапа благоустройства будут определены в 2019 году.
Напомним, во время работ по подготовке к благоустройству Иерусалимского мемориального комплекса обнаружили захоронение сподвижника мореплавателя Григория Шелихова. Находка датируется примерно 1798 годом. Кстати, концепция благоустройства «Историко-мемориального комплекса «Иерусалимская гора» рассчитана на три года.
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! • Последние новости • Наша история • Судьбы людские • Наша почта, наши споры •
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
- Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ • Все новости про пенсии и деньги • Пенсионные новости • Военным пенсионерам • Работающим пенсионерам •
Next
Prev
О нём знали только Сталин и Берия
По телефону он деликатно отнекивался, ссылаясь на занятость. На столе лежала рукопись очередной книги. Ждали дела в редколлегиях нескольких журналов. Аспиранты и студенты выстроились в очередь за консультация...
Кончина атамана Кочкина
Нет обиднее и страшнее гражданской войны, на которой брат убивает брата, а люди делятся на красных и белых. После зарастают травой хлебородные пашни, политые кровью «своих» и «чужих». Разберись, кто прав, кто...
Оксана
История великой гимнастки глазами ее тренера
Старый Иркутск
Иркутск довольно быстро становится крупным военно-торговым центром Восточной Сибири, оттесняя на второй план остроги, возникшие раньше (Братский, Верхоленский, Илимский и другие). Причина этому – удобное р...
Составьте свою родословную
В последние годы в нашей стране многократно вырос интерес к полузабытой науке генеалогии и к составлению родословных. На каждое заседание существующего в Иркутске общества «Родословие» приходят люди, желающие...
История Иркутска: Город и его музей
Одна из стен медленно поплыла вверх, потом появилась стеклянная стена, за которой обнаружились люди. Она приоткрылась, и я, наконец, поняла, что это лифт. Пожилой мужчина с букетом цветов вышел из лифта и нап...
История Сибири: Последний белый город
«Первый закон истории — бояться какой бы то ни было лжи, а затем не бояться какой бы то ни было правды».
Цицерон
ПРОЛОГ
Так получается, что история нашей Родины зачастую представляет собой откровенную ложь...
Отступления и победы лейтенанта Яныкина
Яныкин Константин Васильевич – кадровый офицер. После успешного окончания средней школы в 1936 году в курортном городе Минеральные Воды он решил стать военным – окончить в чеченском городе Грозном пулемётно-м...
История Сибири: Самоцветы Смоленщины
В целях усиления поисковых работ на поделочные и полудрагоценные камни Министерством геологии СССР в 1966 году была создана геологоразведочная партия. Спрос на изделия из камнесамоцветного (нефрит, жадеит, ла...
Время выбрало нас...
Так уж сложились жизненные обстоятельства, что в середине 90-х годов нашей семье, как и многим другим, пришлось поменять место жительства. Мы переехали в село Хомутово, что в Иркутском районе, оставив край...
Война и мир Дмитрия Лебедева
24 октября этого года исполнится 92 года фронтовику, почётному железнодорожнику Дмитрию Дмитриевичу Лебедеву. А 24 апреля этого года ему за активную работу в ветеранском движении, воспитание молодёжи в духе ...
История Сибири: Кругоморская дорога у Байкала
Освоение Сибири происходило поэтапно. Вначале по судоходным рекам была освоена Западная Сибирь. Затем русские землепроходцы от Урала к Тихому океану продвигались на восток северным путём по рекам Енисей, Лена...
Город моей юности
Впервые я познакомился с Иркутском в 1953 году, точнее говоря, даже не с самим городом, а его представителями в лице актёров Иркутского театра музыкальной комедии.
Next
Prev
Метры и сотки
В России меняется порядок расчета налога, который платят граждане за свою недвижимость: дома, квартиры, земельные участки, гаражи и машино-места. Такие поправки подписал президент Владимир Путин. - "Российска...
Законно ли отключить электричество за долги?
Согласно нормам Гражданского кодекса, энергосбытовые организации не могут в одностороннем порядке расторгать договор с физическими лицами. Проще говоря, прежде чем вам «отрезать провода», коммунальщики обяза...
Когда, кому, сколько? Отвечает ПФР
Сегодня мы представляем вам подборку ответов на вопросы, которые наиболее часто задают пенсионеры. Отвечают специалисты Отделения ПФР по Иркутской области.
Как вернуть взносы на капремонт
Пожилым собственникам часть взноса на капремонт компенсирует государство. Чтобы воспользоваться льготой, нужно заявить о праве на нее. – "Российская газета".