Не приставайте к цыганам!

Пожилой братчанке снятие цыганками порчи обошлось в 80 тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, накануне 77-летняя братчанка сообщила в дежурную часть полиции о том, что неизвестные женщины завладели её деньгами и ювелирными украшениями. Следственно-оперативная группа сразу выехала на место.

Выяснилось, что недалеко от места жительства потерпевшей на улице Крупской к ней подошли две женщины. Незнакомки сообщили, что видят наложенный на её сына «сглаз». Для подтверждения сказанного они предложили принести его фото, а также все имеющиеся в доме ценности для совершения обряда «очищения». Когда указания были выполнены, псевдо экстрасенсы показали ей фокус с почерневшим яйцом, и принялись за свершение процесса снятия порчи.

В итоге все ценности пенсионерки оказались у мошенниц, которые предположительно уехали на стоявшем неподалёку автомобиле. Оказавшись дома без денег и золота, братчанка заподозрила обман и обратилась в полицию. В настоящее время организованы поиски машины и лиц, причастных к преступлению.

В ведомстве отмечают, что аналогичные мошенничества уже происходили в Братске и в других районах Иркутской области. Полиция призывает граждан, особенно преклонного возраста, не вступать на улице в общение с незнакомыми людьми, предлагающими услуги по снятию порчи, сглаза, а также проведение различных манипуляций и обрядов с вашим имуществом.

По инф. Телеинформа