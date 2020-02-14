Не на ту напал. Парень, ударивший пенсионерку, отправится в колонию на 8 лет

Суд приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима 24-летнего мужчину, который совершил разбойное нападение на 83-летнюю пенсионерку.

Преступление было совершено в феврале 2019 года. В ходе расследования уголовного дела оперативники выяснили, что злоумышленник, заранее зная, что бабушка живёт одна и недавно получила деньги от продажи квартиры, проник в частный дом пенсионерки. Мужчина в маске, угрожая потерпевшей деревянным поленом, потребовал передать ему деньги. Получив отказ, он ударил жертву.

Однако пенсионерка смогла оказать сопротивление и сорвать с лица налетчика маску, после чего он скрылся. Прибывшим на место сотрудникам полиции, пожилая женщина подробно описала приметы злоумышленника.

В результате через несколько часов подозреваемый был задержан. Им оказался 24-летний мужчина, который ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов за совершение краж.