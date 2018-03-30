Названы самые популярные городские пространства

Итоги открытого голосования за общественные пространства, которые будут благоустроены в 2018 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в Иркутске, обсудили на заседании Общественной комиссии. Как сообщила заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска Елена Федорова, по результатам голосования определено самое популярное городское пространство – историко-мемориальный комплекс «Иерусалимская гора» (ЦПКиО), за него было отдано более 20% голосов. Вторым по популярности стал проект «Пешеходный маршрут от ул. Розы Люксембург до рощи «Молодёжная», за него проголосовали 16%.

– Всего на голосование было представлено 28 пространств. Иркутяне приняли активное участие, высказав свои предпочтения. Те пространства, которые стали победителями голосования и заняли первые места, будут благоустроены в текущем году, – подчеркнула Елена Федорова. – На пространствах, которые заняли вторые места в рейтинге, мы также планируем начать работы уже в этом году, какие-то из них в рамках финансирования удастся завершить, какие-то продолжим в следующем.

Победителями голосования по округам стали следующие проекты: в Правобережном округе в голосовании приняли участие 10 тыс. 844 человека, за сквер на пересечении улиц Сурикова и Чудотворской проголосовали 26,9%, второе место заняла зона центральной лестницы микрорайона Зеленый – 25,6%; в Октябрьском округе участие в голосовании приняли 15 тыс. 244 человека, из них за Лисихинский парк отдали свои голоса 33,2% жителей, второе место занял Курсантский сквер на территории бывшего ИВВАИУ – за него отдали 22,6% голосов; в Свердловском округе участие в голосовании приняло наибольшее количество человек – 25 тыс. 226, из них за центральную площадь Академгородка проголосовали 37,3%, второе место занял студенческий сквер на улице Игошина, за него проголосовали 18,8% иркутян; в Ленинском округе проголосовали 20 тыс. 103 человека, за сквер на пересечении улиц Шпачека, Сибирских Партизан и Жукова проголосовали 34,6%, второе место заняла пешеходная зона (лестница) от ул. Р.Люксембург до сквера «Россия» – 32,9%.

По информации заместителя начальника организационного управления аппарата администрации города Иркутска Сергея Кушнарёва, для открытого голосования за общественные пространства 18 марта было оборудовано 159 пунктов на территориях всех участковых избирательных комиссий. Всего участие в открытом голосовании за общественные территории приняли более 70 тыс. иркутян.

Как подчеркнул член общественной комиссии, заслуженный архитектор Марк Меерович, в Иркутске впервые прошло открытое голосование граждан за благоустройство городских территорий.

– Подобного вовлечения населения в вопрос городского благоустройства не было, проведена колоссальная работа: соучаствующее проектирование, встречи, обсуждение дизайн-проектов и многое другое. Иркутяне сами разрабатывают и продумывают, как будет выглядеть город – это очень интересный опыт. Я уверен, что благодаря совместно проделанной работе мы пришли и проголосовали за те проекты, которые считаем первоочередными, – подчеркнул Марк Меерович.

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