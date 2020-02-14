Наука – школьникам

В канун Дня российской науки в школах областного центра прошли просветительские мероприятия, организованные Иркутским научным центром хирургии и травматологии при поддержке комитета по социальной политике и культуре Иркутска.

Два дня старшеклассники города знакомились с новейшими достижениями российской науки. На лекциях молодых учёных ИНЦХТ школьники узнали много поразительных фактов. Например, что теперь можно увеличить рост человека до 20 см, избавить его от врожденной или приобретенной хромоты или сделать культю руки дееспособной... И все это благодаря последним разработкам в реконструктивной медицине. «Еще 10-15 лет назад такое было невозможно», – уточняет Николай Понамаренко, кандидат медицинских наук, сотрудник научно-клинического отдела травматологии ИНЦХТ, врач травматолог-ортопед.

Впервые школьники узнали и о той большой работе, которую введут на уникальной биостанции иркутские ученые с раковой клеткой, изучая ее способности, проводя эксперименты по открытию новых лекарств против этого тяжелого недуга. Об этом им рассказали Наталья Дрёмина и Ирина Трухач, кандидаты биологических наук, старшие научные сотрудники лаборатории клеточных технологий и регенеративной медицины научно-лабораторного отдела ИНЦХТ.

Свои открытия школьники продолжили на экскурсии в специализированный отдел экспериментальной хирургии центра, где есть собственный виварий – единственный такого масштаба в Восточной Сибири.

Для 400 старшеклассников Иркутска за эти два дня наука стала не только ближе и понятнее, но и приобрела реальность и значимость, а возможно, и определила чью-то будущую профессию…

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