Научный подход

В министерстве сельского хозяйства области разработан план научно-технического обеспечения развития сельского хозяйства региона на 2017–2025 годы. Об этом сообщил глава ведомства Илья Сумароков. План разработан во исполнение указа Президента РФ «О мерах по реализации государственной политики в интересах развития сельского хозяйства».

План предусматривает ежегодное выделение финансовых средств на проведение научно-исследовательских работ по сельскохозяйственной тематике. Также, в рамках разработанного плана запланировано предоставление сельхозтоваропроизводителям области субсидий на оказание им консультационной помощи аграрными научными учреждениями региона по вопросам ведения отраслей растениеводства и животноводства.

В план также включены мероприятия по демонстрации научными учреждениями на областных выставках и мероприятиях ресурсосберегающих технологий, техники и оборудования, рекомендуемых для внедрения в сельскохозяйственное производство. Также планом предусмотрена подготовка и издание сборника результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере АПК.

Илья Сумароков рассказал, что при министерстве сельского хозяйства области до конца 2017 года будет сформирована база научных работ, направленных на использование ресурсосберегающих технологий в агропромышленном комплексе региона.

– В 2017 году на выполнение плана предусмотрено 6,2 млн рублей. Запланировано выполнение четырёх научных работ и оказание консультационных услуг около 30 сельхозтоваропроизводителям Приангарья, – отметил Илья Сумароков.