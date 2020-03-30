Настоящий герой

Исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев поблагодарил за службу сотрудника МКУ Иркутска «Безопасный город» Михаила Дмитриева, который спас девушку-подростка от падения с 14 этажа. Глава региона даст рекомендацию Михаилу Дмитриеву для поступления в Московскую пожарно-спасательную академию. Предложение получать образование в этом учебном заведении мужчина получил на встрече с врио губернатора в правительстве Иркутской области.

Игорь Кобзев вручил Михаилу Дмитриеву именные часы с гравировкой «За спасение человека».

– Повод для нашей встречи радостный и, можно сказать, удивительный. Вы сотворили настоящее чудо. Именно так все жители Иркутской области комментируют ваш поступок: спасение 15-летней школьницы, которая упала с балкона. Профессиональный спасатель с отличной физической подготовкой. Пример для молодежи. Я горжусь вами, – сказал Игорь Кобзев.

Напомним, 18 марта в единую диспетчерскую службу Иркутска поступил звонок о том, что в микрорайоне Солнечном за перилами балкона на 14 этаже находится девушка. Сотрудники МКУ г. Иркутска «Безопасный город», прибывшие на вызов, развернули «куб жизни». Михаил Дмитриев, находясь на балконе 13 этажа, отговаривал девушку от задуманного. Когда она начала падать, мужчина успел ее подхватить и поднять на балкон, где находился сам. После этого подростка передали сотрудникам полиции и скорой помощи.

В разговоре с исполняющим обязанности губернатора Михаил Дмитриев попросил обратить внимание на социальные гарантии сотрудникам МКУ, которые, являясь по факту спасателями, не получают льгот, которые есть у их коллег, служащих в МЧС.

– Я обязательно изучу этот вопрос, после чего обсудим его с депутатами Законодательного собрания и местных дум. Посмотрим, что можно сделать в этом направлении, – подчеркнул Игорь Кобзев.

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