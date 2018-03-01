|
Наши внуки не для скуки
|Елена ЧАБДАРОВА
|01 Марта 2018 г.
|
Юнармейцы показали свою сноровку в День защитника Отечества.
23 февраля в питомнике К-9 состоялись выездные показательные выступления военно-патриотических клубов и центров Иркутской области, посвящённые Дню защитника Отечества. Организаторы мероприятия – питомник К-9 и ДОСААФ России по Иркутской области – планируют сделать это мероприятие традиционным.
Праздник выдался поистине семейным. Родители, бабушки и дедушки, младшие братья и сёстры юных курсантов клубов смогли полюбоваться мастерством и боевой подготовкой юнармейцев, совершить экскурсию по питомнику, поучаствовать в конкурсах на военную тематику.
Коллективное фото юнармейцев на память
У стойки с оружием не было отбоя от желающих заняться сбором и разбором автоматов Калашникова, примеркой бронежилетов. Гости знакомились с выставкой военной амуниции и оружия, стреляли в тире. Каждому юному защитнику представилась возможность произвести холостые выстрелы пулемётом Калашникова из настоящей бронетехники. Для всех участников и гостей мероприятия была подготовлена полевая кухня с кашей и чаем, катание на конно-пулемётной тачанке и на собачьей упряжке. В показательных выступлениях приняли участие клуб ДОСААФ «Первый герой», Центр организации ветеранов разведки и спецназа «Росичи» и военно-патриотический центр «Вымпел-Байкал».
– Такие мероприятия в нашем питомнике мы решили проводить регулярно, и приглашать на них как можно больше коллективов, чтобы программа была насыщеннее, не только для собаководов, – рассказывает чемпион России по спортивно-прикладному собаководству, сотрудник питомника К-9 Елизавета Славина. Кстати, Елена поразила гостей праздника тем, что вместе со своим четвероногим питомцем эффектно продемонстрировала учебный захват нарушителя границы.
За спиной военно-патриотических клубов Иркутска немало добрых дел. Так, ВПК ДОСААФ «Пересвет» и его добровольная народная дружина «Рубеж», созданная на базе бывшего ИВАТУ, помогает полиции заниматься охраной общественного порядка. Ребята из «Рубежа» также участвуют в проверке торговых точек, совершая под присмотром взрослых контрольные закупки спиртного.
– Мы работаем с ветеранами Кремлёвского полка, с ветеранами подразделения ГСМ «Вымпел» на протяжении уже полутора лет. По линии общероссийского движения школьников мы занимаемся военно-патриотическим направлением, и в этом нас поддерживает средняя школа № 55 Иркутска, на базе которой наш центр ведёт свою деятельность. Наши курсанты занимают почётные призовые места не только в Иркутске, но и на различных общероссийских конкурсах, – рассказывает гостям праздника о своём детище руководитель центра Юрий Лаврентьев.
Ребятами из «Вымпела», действительно, можно только гордиться. Они получили прекрасное духовно-нравственное воспитание, у них хорошая подготовка, причём не только физическая, но и военная. Сегодня, например, один из курсантов «Вымпел-Байкала» находится на III Всероссийском конкурсе «Делай, как я», участникам которого была направлена поздравительная телеграмма президента России. Наш же иркутский центр является одним из лучших центров в России по военно-патриотическому воспитанию.
– Недавно к нам обратились клубы из Дагестана, которые пожелали перенять опыт нашей работы, – продолжает свой рассказ Юрий Лаврентьев. – Они сначала обратились в Москву, в Министерство по молодёжной политике, и там им порекомендовали именно наш клуб. Они у нас по телефону буквально под диктовку в течение двух часов записывали условия создания и работы подобных центров. Так что нам есть чем гордиться. По весне у нас начнутся полевые выезды. Повезём ребятишек на природу, чтобы они на практике закрепляли навыки, которые зимой отрабатывали в спортзале. Я намеренно отошёл от чисто теоретического преподавания. Одно дело объяснять на словах и совсем другое – показать воочию, как разжечь огонь без спичек, как очистить заражённую воду, шалаш построить...
Большинство из тех, кто в своё время прошёл подготовку в ВПЦ «Вымпел-Байкал», уже отслужили в спецподразделениях: в морской пехоте, в разведке, снайперами в особых группах. Многие из них стали студентами учебных заведений военной направленности, и все они – частые гости подобных праздничных мероприятий центра. Например, бывший курсант «Вымпела» Юрий Лебедев – ныне выпускник факультета национальной безопасности одного из престижных военных вузов. Другой курсант центра, отслужив срочную в войсках при ГРУ, также поступил на этот факультет. Ещё один из выпускников «Вымпела» оканчивает в этом году школу и собирается поступать в новосибирскую академию ГУФСИН. Да и дома воспитанникам ВПЦ «Вымпел-Байкал» всегда рады. Например, руководство следственного комитета РФ по Иркутской области уже не раз выражало желание пополнить ряды своего заведения курсантами центра.
Загрузка...
Тэги:
|
|