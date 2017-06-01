Наши активные ветераны

19 мая в кемпинг-отеле «Ёлочка» состоялась заключительная конференция XI городского фестиваля-смотра любительских объединений, клубов по интересам и творческих коллективов ветеранов войны и труда (пенсионеров) «Не стареют душой ветераны». Она сопровождалась просмотром видеоотчёта о фестивале, подведением итогов и награждением.

Наше поколение помнит эту дату, это день рождения пионерской организации. XI городской фестиваль-смотр объединил 39 коллективов по жанрам: хоры, танцевальный ансамбль, вокальный ансамбль, ансамбль бального танца, физкультурно-оздоровительные объединения. В конкурсной программе участвовали более 80 клубов по интересам.

Награждение проводили: главный специалист управления культуры администрации Иркутска О. И. Михеева и директор МБУК «ГТК Любимовка» Л. А. Барановская. За большой вклад в развитие ветеранского движения и активное участие во всех культурно-массовых ветеранских и городских мероприятиях были отмечены 19 коллективов из Ленинской окружной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов.

Дипломами участника XI городского фестиваля-смотра награждены руководители коллективов: хор «Вдохновение» – О. М. Загурский, клуб «Родник» – В. С. Паташова, немолодёжный театр «Белая ворона» – О. В. Шмидгаль, клуб «Люблю тебя, мой край родной» – Н. Ф. Климова, клуб «Благотворительность» – А. П. Михалёва, клуб «Грация» – Н. Ф. Сивун, физкультурно-оздоровительное объединение «Здоровье» – А. К. Ельчина, фото-клуб «Зоркий» – А. А. Ласков, информационно-досуговый центр «Комплимент» – Г. М. Таюрская, клуб «Педагог» – К. В. Юделевич и другие.