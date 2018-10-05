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Наше тепло – для малышей. Иркутянам предлагают связать рукавички для сирот
По инф. Телеинформа   
05 Октября 2018 г.
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Благотворительный фонд «Дети Байкала» снова запустил акцию «Дари тепло» по сбору тёплых носочков и варежек для воспитанников детдомов. Об этом на своей странице в соцсети «Фейсбук» сообщила соучредитель фонда Гульнара Гарифулина.

Вещи можно либо связать самостоятельно, либо купить до 31 октября.

– Вы можете передать их нам в БФ «Дети Байкала», а мы передадим все детям. Также всегда очень нужны колготки для девочек и теплое бельё для мальчиков. Размеры нужны разные, возраст детей 5-14 лет, – сообщила Гульнара Гарифулина.

Более подробную информацию можно узнать по телефону: 8(902)516-46-30.

По инф. Телеинформа

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