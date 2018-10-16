ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

«Нас водила молодость». Вспоминаем времена комсомола
По инф. Телеинформа   
16 Октября 2018 г.
Изменить размер шрифта

В отделе истории Иркутского областного краеведческого музея 19 октября откроется выставка «Нас водила молодость», приуроченная к столетию Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодёжи (ВЛКСМ). Об этом сообщает пресс-служба музея.

С комсомолом связаны биографии сотен сибиряков, рождение новых городов, мощных гидроэлектростанций, промышленных предприятий, железных дорог.

На выставке будут представлены основные вехи развития комсомола с момента его зарождения до последних перестроечных лет. Посетители увидят архивные документы, фотографии, плакаты, комсомольские знамена, вымпелы, значки, личные вещи участников ударных комсомольских строек.

КООРДИНАТЫ:

  • Выставка откроется в 12.00 по адресу: улица Карла Маркса, 2.
  • Экспозиция будет работать до февраля 2019 года
  • Телефон 8(3952)33-34-49.

По инф. Телеинформа

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске