«Нас водила молодость». Вспоминаем времена комсомола

В отделе истории Иркутского областного краеведческого музея 19 октября откроется выставка «Нас водила молодость», приуроченная к столетию Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодёжи (ВЛКСМ). Об этом сообщает пресс-служба музея.

С комсомолом связаны биографии сотен сибиряков, рождение новых городов, мощных гидроэлектростанций, промышленных предприятий, железных дорог.

На выставке будут представлены основные вехи развития комсомола с момента его зарождения до последних перестроечных лет. Посетители увидят архивные документы, фотографии, плакаты, комсомольские знамена, вымпелы, значки, личные вещи участников ударных комсомольских строек.

КООРДИНАТЫ:

Выставка откроется в 12.00 по адресу: улица Карла Маркса, 2.

Экспозиция будет работать до февраля 2019 года

Телефон 8(3952)33-34-49.

По инф. Телеинформа

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