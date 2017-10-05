Нарушителям не скрыться

В Иркутске продолжаются рейды по выявлению нарушений в организации пассажирских перевозок. Проверки проводятся регулярно администрацией Иркутска совместно с сотрудниками ГИБДД МУ МВД России «Иркутское» и Управлением государственного автодорожного надзора по Республике Бурятия и Иркутской области.

– Наиболее серьёзными нарушениями в области пассажирских перевозок являются осуществление деятельности без карт маршрутов, без договора с администрацией, а также перевозка пассажиров без лицензии. За такое нарушение штраф может достигать уже 500 тысяч для юридических лиц. У нас в городе до сих пор пытаются работать несколько перевозчиков без договоров с администрацией – это ООО «Пантера», ООО «Бригада» и ИП Лавриненко, – рассказал начальник управления транспорта администрации Иркутска Булат Тугутов.

Накануне в ходе межведомственного рейда водитель маршрутки № 63 попытался скрыться от сотрудников ГИБДД.

– Водитель маршрутного средства, издалека заметив сотрудников ГИБДД и патрульную машину, высадил пассажиров и попытался скрыться от преследования, однако через несколько километров был задержан. После остановки водитель стал отрицать факт перевозки пассажиров, поскольку 63-й маршрут не зарегистрирован в Реестре городских маршрутов, соответственно, у перевозчика нет никаких документов, подтверждающих право перевозки по этой схеме. Штраф за такое нарушение для юридических лиц достигает 300 тысяч рублей, – пояснил начальник управления транспорта.

По словам сотрудников ГИБДД, регулярные рейды дают ощутимые результаты – в этом году ни разу за рулем пассажирского транспорта не был пойман водитель в наркотическом или алкогольном опьянении. Все транспортные предприятия, работающие в соответствии с законом, уделяют необходимое внимание вопросу предрейсового осмотра своего персонала.

В ходе рейдов проверяется санитарное состояние пассажирского транспорта на линии. По нормативам автобус необходимо мыть хотя бы раз в день снаружи и обязательно проводить влажную уборку внутри салона. Перевозчики отмечают, что для соответствия этому нормативу необходимо увеличить количество моек для крупногабаритного транспорта в Иркутске – сейчас их только две, не считая комплексов на муниципальных предприятиях. Администрация города Иркутска обещала оказать содействие перевозчикам в этом вопросе.

– Работа по улучшению качества транспортного обслуживания, в том числе частными предприятиями, у нас ведётся давно, – отметила заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства Елена Фёдорова. – Мы готовы оказывать любую возможную помощь перевозчикам, которые соблюдают федеральный закон о пассажирских перевозках. Недавно президент России Владимир Путин обозначил основные направления по развитию пассажирских перевозок. В первую очередь это то, что современный общественный транспорт должен быть безопасным и комфортным для пассажиров. В настоящий момент по всем направлениям, обозначенным президентом, в городе ведётся работа. Это и обновление автобусов, и внедрение безналичной оплаты в общественном транспорте, и контроль над деятельностью перевозчиков.