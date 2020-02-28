Муниципалитеты Иркутской области в этом году впервые смогут использовать средства «Народных инициатив» на создание и реконструкцию памятных мест, мемориалов славы.

Об этом заявил председатель Законодательного собрания региона Сергей Сокол. Решение о расширении направления использования средств проекта было принято исходя из предложений муниципальных образований.

– Это особенно важно в год празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Также благодаря тому, что мы расширили перечень возможных мероприятий по «Народным инициативам», финансирование может быть направлено и на благоустройство общественных территорий», – подчеркнул Сергей Сокол.

Кроме того, средства традиционно направляются на установку уличного освещения, оснащение домов культуры, приобретение дорожной техники, спортивных площадок и другое.

Перечень «Народных инициатив» на текущий год уже сформирован муниципальными образованиями Иркутской области. В этом году объем финансирования проекта по инициативе депутатов Законодательного собрания Иркутской области был увеличен на 200 млн, до 850 млн рублей. Дополнительные средства будут распределены между муниципалитетами первого уровня.

В поселениях состоялись сходы граждан для выдвижения и обсуждения предложений. Сформированный перечень направлен в министерство экономического развития Приангарья для проверки на соответствие требованиям проекта.

– В ближайшее время пройдет заседание комиссии, которая должна будет утвердить список инициатив, чтобы как можно скорее передать средства в поселения, – рассказала председатель комитета по бюджету ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству областного парламента Наталья Дикусарова.

Проект «Народные инициативы» реализуется в Иркутской области с 2011 года. Опыт инициативного бюджетирования Приангарья признан одним из самых эффективных среди субъектов Российской Федерации.

По инф. Телеинформа

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