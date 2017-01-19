В 2016 году в рамках проекта «Народные инициативы» в городских округах и поселениях Иркутской области было реализовано более 1,2 тыс. мероприятий. Об этом сообщила заместитель министра экономического развития Иркутской области Марина Петрова.

На эти цели в течение 2016 года муниципалитетам было перечислено 298,6 млн руб. В рамках проекта в 56 муниципальных образованиях была приобретена спецтехника (мусоровозы, запчасти для водовозных машин, машины для уборки улиц, навесное оборудование), проведены благоустройства территорий, в 173 отремонтировали и благоустроили Дома культуры и библиотеки, приобрели светозвуковое оборудование, сценическую одежду и мебель для клубов, в 79 оборудовали детские игровые и спортивные площадки.

В 64 муниципальных образованиях региона обеспечили первичную пожарную безопасность. В 89 городских округах отремонтировали и оснастили школы и детские сады. Кроме того, отремонтированы водонапорные башни, колодцы, летние водопроводы, пробурены скважины в 128 населённых пунктах. В 125 насёленных пунктах Иркутской области осуществлены ремонт и закупка оборудования для уличного освещения.

– Пока это предварительные итоги, более точная информация об итогах реализации проектов народных инициатив в 2016 году будет в марте, – отметила Марина Петрова.

В 2017 году реализация проекта «Народные инициативы» продолжится. На эти цели в областном бюджете на 2017 год предусмотрено 300 млн руб. В настоящее время формируется необходимая нормативно-правовая база, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.