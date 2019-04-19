Напрямую через мост

В Иркутске будет запущен троллейбусный маршрут через Академический мост.

Транспорт будет курсировать из центра города до микрорайона Университетский, в перспективе планируется продлить маршрут до улицы Маршала Конева. Об этом, выступая с отчётом о деятельности органов местного самоуправления, сообщил мэр Иркутска Дмитрий Бердников. По словам главы города, средства для строительства контактной сети запланированы в муниципальном бюджете на текущий год. Кроме того, для организации новой линии планируется закупить девять троллейбусов.

В 2018 году разработана комплексная схема организации дорожного движения и организации транспортного обслуживания населения – Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Иркутска. Она включает в себя не только границы областного центра, но и территории соседних городов – Ангарска и Шелехова, а также Иркутский район.

– Речь идёт о естественной агломерации. Иркутск как областной центр выступает здесь в роли своеобразного локомотива – задаёт необходимые стандарты в проработке и реализации мероприятий. Все рекомендации будут использованы при строительстве и реконструкции дорог, при организации маршрутной сети общественного транспорта, – подчеркнул Дмитрий Бердников. – Иркутск – лицо области. В нашем городе проживает четверть населения региона. По качеству дорог, по уровню комфорта городской среды судят о регионе в целом. Именно поэтому мы вернули городу необходимые компетенции для перспективного развития: распоряжение неразграниченными землями и формирование градостроительной политики.

Глава областного центра также отметил, что развитие транспорта в Иркутске имеет социальную направленность. Стоимость проезда в муниципальном транспорте сохраняется на прежнем уровне. Помимо этого продолжается обновление автопарка. В 2018 году было закуплено шесть новых автобусов и пять троллейбусов. Кроме того, на линии вышли ещё десять трамваев. Городские автобусы, трамваи и троллейбусы оборудованы системой ГЛОНАСС, что позволяет отследить их передвижение в режиме онлайн. В 2018 году благоустроено 49 остановок общественного транспорта, в планах на этот – обновление сорока остановочных пунктов.

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