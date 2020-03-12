Наполним музыкой сердца: школам искусств пообещали новые инструменты

В недавнем интервью известный актёр и священник Иван Охлобыстин высказал своё мнение о нынешней молодёжи. Он считает, что различий между его поколением и тем, кому сейчас 15-16 лет, не так уж и много. При этом многие пожилые люди настроены скептически по отношению к молодым и всё время их критикуют, сравнивая с тем, что было в их молодости.