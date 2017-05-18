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«Нам не забыть Ваш подвиг!»
Н. Я. Нечитайлова, председатель комиссии по работе со СМИ Совета ветеранов Октябрьского округа   
18 Мая 2017 г.
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Много лет нашей славной Победе,
Снова мирный рассвет, тишина...
И неслышно идёт по планете
Возвращённая людям весна!

Только что отпраздновали великий народный праздник всей страной, а память не отпускает раздумья о нём. И хочется рассказать, как готовились и отмечали его иркутские ветераны и их подопечные школьники, вспоминая не только погибших в боях, но и выживших, тех, кто потом восстанавливал разрушенное войной народное хозяйство.

Третий год подряд школа № 14 провела митинг с учащимися пятых классов на Радищевском кладбище, что расположено в Октябрьском округе. Нынче он был посвящен 72-й годовщине Победы.

Мемориал этот был открыт в честь ветеранов, вернувшихся с войны, отдавших силы родному городу Иркутску в послевоенные годы и похороненных здесь. В этом его главное отличие от других. Имена фронтовиков увековечены на двух плитах «Стены памяти», будет и третья.

Мемориал – это совместная работа учащихся, родителей и педагогического коллектива школы № 14, Совета ветеранов Октябрьского округа при поддержке благотворительного фонда Александра Битарова. Идея его создания принадлежит учителю школы В. В. Пряжниковой в содружестве с ветераном Вооруженных Сил В. И. Евтушенко. А рисунок на чёрном мраморе постамента выполнен по эскизу бывшей ученицы школы № 14 Алёны Дёминой.

На торжественном митинге выступили ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, ветераны вооружённых сил: К. М. Познянский, В. Н. Глухов, В. И. Гармышева, В. И. Евтушенко, председатель регионального отделения всероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов» А. М. Дьячков. Они рассказали школьникам о жизни нашего города в военные годы, о помощи горожан и сельчан фронту, о погибших более 100 тысяч земляков и героях-орденоносцах и выразили уверенность в том, что молодое поколение будет чтить память победителей и станет приводить к этому монументу своих детей, внуков и правнуков.

Внук похороненного здесь ветерана ВОВ В. А.Успенский рассказал, как его дед защищал Москву. Оказалось, что у нескольких присутствующих ребят: Алёши Пустыльника, Сони Пановой и Миланы Бутыриной, здесь, на Радищевском, тоже покоятся воевавшие прадедушки.

После возложения цветов к мемориалу, Минуты молчания и закрытия митинга старшеклассники из школьного клуба «Патриот», которые стояли в почётном карауле, поделились своими чувствами. Трое Михаилов (так уж совпало): Егоров, Лайков и Скориков сказали, что для них участие в праздновании Дня Победы – это великая честь. Их прадеды тоже воевали, и пусть они покоятся не здесь, но они также внесли свой вклад в большую Победу, вклад этот общий, народный. «А мы тоже часть народа, и для нас День Победы – это также главный праздник!» – убеждены ребята. И мы верим им!

Ещё раз поздравляем всех соотечественников с великим праздником Победы!

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