Награды за достижения

В это воскресенье наш старинный и в то же время молодой город будет отмечать свой очередной 356-й день рождения. Тысячи иркутян смогут в этот день поздравить именинника, выразить ему признательность и любовь. И сделают они это каждый по-своему – ведь для любого из нас он своеобразен и неповторим. Воспользуюсь такой возможностью и я – Иркутск, хотя и не является городом моего рождения, любим мною. Любим, как я уже писал однажды, любовью благодарного пасынка к доброму отчиму за то, что он в своё время бескорыстно приютил, дал образование, помог с углом, работой и семьёй – вывел в люди и научил жить.