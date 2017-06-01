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Награды за достижения
По инф. irkduma.ru   
01 Июня 2017 г.
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Итоги конкурса педагогического мастерства подведены в микрорайоне Университетский. В школе № 55 и гимназии № 2 прошли конкурсы «Ученик года» и «Учитель года». Заслуженные награды 60-ти школьникам и педагогам вручил депутат думы Иркутска Евгений Стекачев.

– На мой взгляд, конкурс является прекрасным стимулом для личностного роста, вносит соревновательный дух в образовательный процесс. Ребята стараются достичь ещё больших успехов, растёт уровень подготовленности учеников, следовательно, повышается авторитет образовательного учреждения, – отметил депутат.

Премии вручены за достижения в учёбе и общественной жизни микрорайона, а также в профессиональной деятельности. Конкурс проводится ежегодно, а итоги традиционно подводят в конце учебного года.

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