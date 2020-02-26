Награды нашли героев. Мужчины, спасшие девочку от педофила, получили медали

В Следственном комитете Российской Федерации состоялось торжественное собрание, посвященное Дню защитника Отечества. В ходе мероприятия глава ведомства Александр Бастрыкин лично наградил медалями Следственного комитета «Доблесть и отвага» двух иркутян.
Награды получили юный Вячеслав Дорошенко и Глеб Сизых, которые в 2019 году предотвратили нападение на маленькую девочку в Иркутской области.
Напомним, вечером 23 ноября 2019 года старшеклассник шел по улице Новаторов, где заметил мужчину, насильно усадившего в легковой автомобиль ребенка. 10-классник тут же привлек внимание 28-летнего Глеба Сизых, который прогревал свою машину. Вместе они немедленно бросились на помощь. Воспрепятствовав дальнейшему движению иномарки, мужчина и подросток заставили водителя освободить девочку и выпустить ее из машины.
Преступник с места происшествия скрылся, однако, по ориентировке дежурной части в течение нескольких часов был задержан сотрудниками Росгвардии. Ранее злоумышленник неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение различных преступных деяний и отбывал наказание в местах лишения свободы.
Императрица Екатерина II много читала. И если в Зимнем дворце было много томов по праву, философии или истории, то в Агатовых палатах в Царском Селе императрица хранила литературу для души. Недавно петербургские истории выяснили, что любила почитать на досуге Екатерина II.
Как правило, на сцене мы видим только финальную часть работы звёзд эстрады, а всё остальное остаётся за "кадром". Однако, в недавнем интервью известный композитор Артём Иванов рассказал о том, сколько стоит создать качественную композицию, которая гарантированно станет хитом.
15-летний подросток из города Кандалакша Мурманской области, пытавшийся убить 11-летнего мальчика, явно страдал дефицитом внимания, который таким образом пытался восполнить. Такую точку зрения высказал когнитивно-поведенческий терапевт Иван Люшаков.
О том, кто же на самом деле разработал револьвер Кольта, до сих пор ходят различные версии. По одной из них, сам Сэмюэл Кольт (англ. Samuel Colt, 1814-1862), будучи юнгой по молодости лет, усмотрел в работе механизма для выбирания якорного каната кабестана принцип действия будущей легенды Дикого Запада.
В православных храмах начали устанавливать видеокамеры, заявила руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега). Мотивация — «ради сохранности имущества и личных вещей прихожан», основание — «постановление правительства».
В Тюмени пятый день ведут голодовку люди с ограниченными возможностями здоровья. Так они пытаются добиться соблюдения своих прав — на нормальное передвижение и на лечение. (А что остается делать людям, если на них чиновники совершенно не обращают внимания и игнорируют? - прим. МГ.)
Любовь Успенская уже успела немало рассказать о конфликтах собственной семьи на глазах у целой страны. Казалось бы, её ничем не проймёшь, но грань, за которую лучше не стоит заходить, есть даже у самых больших любителей скандалов.
В преамбулу Конституции РФ сейчас не планируется вносить какие-либо изменения. Об этом заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству и сопредседатель рабочей группы по изменениям в Основной закон Павел Крашенинников. Тем временем социологи сообщают о довольно приличном энтузиазме граждан, готовых придти и отдать свой голос за конституционные новации...
В гемблинг индустрии Кубани зафиксировали заметные снижения прибыли. Так в 2019 году в государственную казну было перечислено на 34 млн рублей меньше обычного. Министерство финансов уже опубликовало отчёт по уплаченным налогам. Согласно утверждённых правительством назначений, в бюджет игорные заведения должны были перечислить 421 млн рублей, но эта сумма оказалась меньше на 24,6%. На текущий год уже утвердили сумму в 440 млн.
Детям-сиротам, которых, по данным Минпросвещения, сейчас в России более 47 тысяч человек, будет сложнее поступить в высшие учебные заведения, так как квота, по которой их принимают на бюджет вне конкурса, истекает 1 января 2021 года. Депутат Госдумы Алексей Кобилев готовит законопроект, в котором предлагает сделать эту льготу для сирот бессрочной.
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