Награды нашли героев. Мужчины, спасшие девочку от педофила, получили медали

В Следственном комитете Российской Федерации состоялось торжественное собрание, посвященное Дню защитника Отечества. В ходе мероприятия глава ведомства Александр Бастрыкин лично наградил медалями Следственного комитета «Доблесть и отвага» двух иркутян.

Награды получили юный Вячеслав Дорошенко и Глеб Сизых, которые в 2019 году предотвратили нападение на маленькую девочку в Иркутской области.

Напомним, вечером 23 ноября 2019 года старшеклассник шел по улице Новаторов, где заметил мужчину, насильно усадившего в легковой автомобиль ребенка. 10-классник тут же привлек внимание 28-летнего Глеба Сизых, который прогревал свою машину. Вместе они немедленно бросились на помощь. Воспрепятствовав дальнейшему движению иномарки, мужчина и подросток заставили водителя освободить девочку и выпустить ее из машины.

Преступник с места происшествия скрылся, однако, по ориентировке дежурной части в течение нескольких часов был задержан сотрудниками Росгвардии. Ранее злоумышленник неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение различных преступных деяний и отбывал наказание в местах лишения свободы.

По инф. Телеинформа

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