Награды для работников культуры

Мэр Иркутска Дмитрий Бердников вручил награды лучшим работникам культуры. В торжественном мероприятии приняли участие более пятисот человек: сотрудники муниципальных учреждений культуры, ветераны сферы культуры и искусства, представители общественных организаций. С профессиональным праздником присутствующих поздравил мэр города Дмитрий Бердников.

– Искусство и культура – та база, на которую опирается мир в своём развитии. Поэтому ваша миссия – приятная, почётная и одновременно непростая. Вы бережно храните и передаёте своим современникам, подрастающему поколению всё то духовное, историческое, культурное наследие, которое оставили нам предки. Ваш труд помогает задать верные ориентиры в воспитании детей и молодёжи, способствует разносторонней, гармоничной жизни каждого иркутянина, содействует развитию города в целом, – отметил глава города.

В рамках праздничного мероприятия были названы имена финалистов и победителей конкурса «Лучший работник культуры города Иркутска». В нём приняли участие 38 работников муниципальных учреждений культуры. В результате были определены семь финалистов-победителей в номинациях «Лучший библиотекарь», «Лучший музейный работник», «Лучший работник культурно-досугового учреждения», «Лучший преподаватель», «Лучший театральный работник», «Молодой специалист», «За верность профессии». Обладателем Гран-при конкурса стала артистка Иркутского городского театра народной драмы Анастасия Алексеенко.

Также Дмитрий Бердников вручил более тридцати общественных наград работникам культуры, искусства и кинематографии «За верность профессии».

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