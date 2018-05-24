Награда для лучших

Евгений Стекачёв отметил лучших учителей и учеников гимназии №2.
Итоги конкурсов «Лучший ученик – 2018» и «Лучший учитель – 2018» подвели в гимназии № 2 микрорайона Университетского в Иркутске. Победители получили стипендии от председателя думы города, депутата по избирательному округу № 28 Евгения Стекачёва. Общий призовой фонд составил 100 тысяч рублей.
Премиями за отличную учебу и другие достижения, а также за педагогическое мастерство в гимназии награждают ежегодно. Этой традиции более десяти лет. Её заложил первый директор учреждения Николай Абаринов, а Евгений Стекачёв поддержал.
– Я курирую этот конкурс с 2009 года, с тех пор как впервые был избран депутатом думы. В 2014 году к нам присоединилась школа № 55, которая также находится в Университетском. Задача конкурса – поощрить одарённых детей и талантливых педагогов, поднять статус образовательной организации, – пояснил Евгений Стекачёв.
Призовой фонд распределяет между победителями коллектив школы. Примечательно, что лучших учителей выбирают сами ученики – в течение года преподаватели набирают баллы по определённым критериям.
Лучшие ученики определяются по итогам трёх этапов: «Портфолио» (успехи в учёбе, участие в школьных и общественных мероприятиях и олимпиадах, достижения в творчестве, науке и спорте и так далее); «Интеллектуальный тур» и «Самопрезентация». Полученные баллы суммируются.
– Для нас эта церемония вручения премий, посвящённых памяти Николая Николаевича Абаринова, стала традицией. Так мы подводим итоги учебного года. В этом году более 80% наших гимназистов принимали участие в тех или иных конкурсах, конференциях и других мероприятиях. Таким образом, почти каждый ученик внёс свой вклад в повышение престижа нашей гимназии, – отметил директор гимназии № 2 Дмитрий Рублевский.
В номинации «Творчество без границ» победила ученица второго класса «В» Елена Дресвянская, призёрами стали Полина Шувалова (8-й «В») и Валерия Шемендюк (9-й «В»).
В номинации «Возьми свою высоту» победителей сразу трое: Вера Казанцева (2-й «В»), Мария Белякова (4-й «Г») и Александр Алексеев (4-й «Б»). Призёры – Маргарита Фереферова (3-й «А»), Сергей Ходырев (4-й «Д»), Ангелина Корнеева (8-й «А») и Алина Порошина (9-й «А»).
В номинации «Умники и умницы» два призёра: Александр Мусин (5-й «А») и Анастасия Цветик (7-й «В»). «Олимпийской надеждой» объявлен Алексей Черепанов (8-й «А»), номинацию «Я – лидер» покорил Антон Грибачёв (3-й «А»), а лучшей «На пути к науке» оказалась Анастасия Труфанова (10-й «В»).
В номинации «Сюрприз» наградили тех, кто не участвовал в конкурсе, но показал высокие результаты в учёбе. Это Алина Халмуратова (11-й «Г»), Анна Поняева (11-й «Г»), Евгения Симонова (11-й «А»), Данил Кулешов (11-й «Э»), Анастасия Труфанова (10-й «В»), Роман Юдин (11-й «Э»), Дмитрий Нечаев (11-й «А»), Анастасия Диденок (11-й «Э»), Ольга Голенкова (11-й «А»), Дарья Вьюкова (11-й «Э»), Регина Каргина (11-й «Э») и Яна Витковская (9-й «Б»).
Евгению Стекачёву как учредителю премии вручили благодарственное письмо за активное участие в жизни гимназии, неравнодушие и ответственность.
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