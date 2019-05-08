Наедине с компьютером. Полезные сайты

Для тех, кто уверенно пользуется компьютером, расскажем, где можно найти необходимую информацию.

Сайты законодательной и исполнительной власти Иркутска и Иркутской области расположились на одном городском портале. Адрес портала: http://admirk.ru . Информационные ресурсы администрации области и законодательного собрания – на разных. Администрации – http://irkobl.ru/ и на http://open.irkobl.ru/ , законодательного собрания области – http://www.irk.gov.ru/ . Данные сайты, на мой взгляд, интересны тем, что здесь вы можете через интернет задать вопрос, подать заявление и получить официальный ответ, разобраться в структуре управления, найти ответственных за направление деятельности, записаться на приём.

Очень полезен портал «Госуслуг», располагающийся по адресу: www.gosuslugi.ru . Во многих случаях он позволяет избежать беготни по организациям.

Предоставляемых услуг на портале много, поэтому перечислю те, которые, на мой взгляд, представляют наибольший интерес для читателей газеты. Это получение паспорта гражданина РФ и загранпаспорта, запись к врачу, вычет имущественных налогов, оформление инвалидности, консультация пенсионеров, передача показаний приборов учёта, проверка правильности начислений за услуги ЖКХ и их оплата, информация о работах и услугах по дому, общение с соседями, направление жалоб и обращений в электронном виде. Всё это можно производить на портале или на отдельном сайте по адресу: https://dom.gosuslugi.ru/ .

Есть специальные сайты для людей старшего поколения. Они предоставляют информацию о пенсионных делах, здоровье, медицине, долголетии, БАДах и лекарствах, правовых вопросах. Лидером таких сайтов, несомненно, является портал «Мои года». На портал можно зайти как по латинскому адресу: moi-goda.ru, так и на кириллице: мои-года.рф.

На портале «Мои года» всегда предлагается интересная подборка новостей в стране и мире, критические статьи о пенсиях, реформах, о здоровье, долголетии, медицине, курсах гимнастики для пожилых, имеются интересные разделы: «Внуки», «Мастер и мастерица», «Дом и дача» ...

Можно порекомендовать сайт «Вечная молодость»: http://www.vechnayamolodost.ru/ , но к информации на нём необходимо подходить критично.

Если у вас возникли вопросы по поводу общения в электронном пространстве, на которые мы сможем ответить на страницах газеты или на сайте МГ, пишите по адресу: icot@bk.ru или звоните по тел. 951-748.

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