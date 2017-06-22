Торжественная церемония награждения лучших выпускников школ Иркутска «Надежда нации» прошла 19 июня. Глава города Дмитрий Бердников поздравил и наградил памятной статуэткой 315 выпускников, окончивших школу с отличием и представленных к награждению медалью «За особые успехи в учении». Среди медалистов – победители и призёры региональных, всероссийских и международных олимпиад, конкурсов, научно-практических конференций и спортивных состязаний.

– Каждый из вас уже многого добился в учёбе, в общественной жизни. И каждый из вас, без преувеличения, – надежда Иркутска и всего региона! – обратился к медалистам глава областного центра. – Уверен, вы не остановитесь на достигнутом, и мы ещё не раз услышим ваши имена. Наверняка вы уже выбрали свой путь, свою будущую профессию. Пусть на этом пути вам всегда сопутствует удача.

Отличников также поприветствовала председатель думы города Иркутска Ирина Ежова.

В этом году 11-й класс закончил 3071 школьник. Наибольшее количество золотых медалистов в лицее № 3 (29 человек), гимназии № 25 (21 человек), лицее ИГУ (14 человек), лицее № 36 ОАО «РЖД» (14 человек), центре образования № 47 (11 человек), школе № 40 (11 человек) и школе № 34 (10 человек). Директора 60 школ, чьи выпускники окончили общеобразовательное учреждение с отличием, были награждены памятными медалями.