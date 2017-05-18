Надежда на государство

Президент России Владимир Путин провёл в Иркутске совещание, темой которого стали действия федеральных, региональных и муниципальных органов власти в связи с ликвидацией последствий пожаров и паводков на территории Зауралья.

Открывая совещание, президент отметил, что наиболее сложная ситуация с пожарами сложилась в конце апреля в Иркутской области и Республике Бурятия, где от огня пострадали шесть населённых пунктов, сгорели десятки жилых домов.

– Благодаря слаженной работе пожарно-спасательных подразделений не допущена гибель людей. В ходе совещания надеюсь услышать ваши доклады, как организована работа по оказанию поддержки пострадавшим, включая временное размещение, медицинскую и материальную помощь, – адресовал свои слова Владимир Путин собравшимся.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко сообщил, что наибольший ущерб был нанесён посёлку Бубновка Киренского района. Там полностью сгорело 59 жилых домов, объекты социально-культурной сферы, без крова остались 313 человек. Сейчас люди частично поселены в пунктах временного размещения, частично – у родственников, оказывается вся необходимая помощь. Жители обеспечены продуктами питания и предметами первой необходимости.

В настоящий момент гражданам осуществляются выплаты из федерального и областного бюджетов единовременной денежной помощи в связи с полной утратой жилья и имущества. Кроме того, во взаимодействии с Пенсионным фондом произведены досрочные выплаты пенсий и других социальных пособий. Решён вопрос с продолжением обучения в школах и отправкой детей из семей погорельцев в оздоровительные лагеря в летний период.

– В связи с тем, что большая часть посёлка Бубновка уничтожена огнём, включая всю инфраструктуру и системы жизнеобеспечения, просим вас, уважаемый Владимир Владимирович, поручить правительству Российской Федерации издать распоряжение о согласовании закрытия посёлка Бубновка Киренского района Иркутской области, ликвидируемого на основании решения правительства Иркутской области в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2011 года № 211-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из закрывающихся населённых пунктов в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях», а также предусмотреть на текущий финансовый год средства из федерального бюджета в размере 190 миллионов рублей на достройку двух многоэтажных домов в рабочем посёлке Алексеевск и городе Киренск для жителей, выезжающих из посёлка Бубновка, – обратился глава региона к президенту.

Вторым по объёму нанесённого пожаром ущерба стала деревня Вершина Аларского района, там сгорели семь домов, без крова остались 16 человек. Люди также обеспечены всем необходимым. Осуществлены выплаты денежных компенсаций из федерального и областного бюджетов. Сейчас идёт работа по выделению пострадавшим жителям земельных участков. Кроме того, принято решение о выделении на каждую семью 125 кубометров леса для строительства жилья и по 25 кубов для возведения хозпостроек. Все затраты по заготовке древесины и пиломатериалов возьмёт на себя министерство лесного комплекса Иркутской области. Также необходимая помощь оказывается погорельцам из Саянска, Зиминского, Заларинского районов и Черемхово.

– Правительством Иркутской области в адрес председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева направлено обращение с просьбой рассмотреть возможность выделения из федерального бюджета 267 миллионов рублей для строительства либо приобретения жилья гражданам, потерявшим его в результате этой чрезвычайной ситуации. Сейчас продолжается сверка списков пострадавших, проверяется их право на получение жилья взамен уничтоженного, – сообщил Сергей Левченко.

О мерах, предпринимаемых для ликвидации последствий огненной стихии, рассказал временно исполняющий главы Республики Бурятия Алексей Цыденов. Его коллега из Тюменской области Владимир Якушев остановился на ситуации с паводками. О проблемных вопросах в Республике Саха (Якутия) рассказал её глава Егор Борисов. Свои задачи перед регионами поставили присутствовавшие федеральные министры. Подводя итоги совещания, Владимир Путин сказал, что по всем прозвучавшим предложениям правительству Российской Федерации и регионам будут даны соответствующие поручения.

– Все вы понимаете, что людям, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях, с возникшими проблемами, потерявшими по сути дела всё, оставшимся с детьми на руках, инвалидам, пожилым, им не на кого, кроме вас, надеяться. Поэтому я вас прошу самым внимательным образом к ним отнестись. Больше ничего не требуется, всё остальное у нас с вами есть. Людям нужно внимание. Особо подчеркну: ни один человек не должен быть забыт, – завершил президент.

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