Начался ремонт дорог

На Маратовской развязке, в одном из самых аварийных и затруднённых для движения мест Иркутска, началась реконструкция. Территория очищена от деревьев, доставлен гравий, работают экскаваторы.

Ремонтные работы на дорогах начались почти на 20 объектах проекта «Безопасные и качественные дороги» в Иркутске, Ангарске и Шелехове.

Так, в Иркутске в работе уже 17 объектов из 35. Среди них, помимо Маратовской развязки, объездная дорога в микрорайон Юбилейный, улицы Декабрьских Событий, Партизанская, Маршала Конева, Безбокова, Карпинская, Первомайская и др. По приоритетному проекту областному центру направлено 413,9 млн рублей из федерального бюджета, а также 242 млн рублей из бюджета Иркутской области.

В Ангарске демонтируют старый и монтируют новый бортовой камень на улице Карла Маркса. Также тут приступили к демонтажу покрытия на улице Саянская. На объекты дорожного ремонта в этом городе из федерального бюджета выделено 113,2 млн рублей.

В Шелехове к работам планируют приступить с 1 июня, синхронизировав ремонтные работы с уже начавшимися ремонтами тепловых сетей. По проекту «Безопасные и качественные дороги» федеральное финансирование для Шелехова составило 70,6 млн рублей.

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