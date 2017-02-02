На защите леса

Вопрос подготовки к предстоящему пожароопасному периоду рассмотрен на заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности, которое провёл первый заместитель губернатора – председатель правительства области Александр Битаров.

О мероприятиях в этом направлении, которые реализует министерство лесного комплекса региона, рассказал начальник управления лесного хозяйства министерства Валентин Широков.

Перед началом пожароопасного сезона во всех 37 лесничествах области подготовлены планы тушения лесных пожаров, совместно с инспекторами службы Гостехнадзора Иркутской области проводится проверка техники. С органами федеральной и областной власти, участвующими в профилактике и тушении лесных пожаров, а также с соседними субъектами Федерации готовятся проекты соглашений о взаимодействии.

Кроме этого, при вводе в работу программы «Безопасный город» с 6 до 27 штук будет увеличено количество камер видеонаблюдения за пожарной обстановкой «Лесной дозор».

Всего на мероприятия по охране, защите и тушению лесов из федерального и областного бюджетов выделено 343,3 млн рублей. В прошлом году на этот период было заложено 250,7 млн рублей.

За счёт повышения объёмов финансирования планируется увеличить количество лётных часов авиапатрулирования с 1246 до 1446. В этом году, в отличие от 2016 года, министерством в более ранние сроки подготовлены аукционы на использование вертолётной техники в тушении и обнаружении пожаров, что позволит осуществлять более оперативное маневрирование сил и средств по территории региона в зависимости от пожарной ситуации. Аукционы на использование других видов авиации также уже сформированы.

– Сейчас на стадии тестирования в министерстве находится программа автоматизированного создания Сводного плана тушения лесных пожаров, а также программа учёта маневрирования силами лесопожарных формирований. Также мы надеемся, что мобильное приложение «Берегите лес», разработанное ФБУ «Авиалесоохрана», получит популярность у жителей области и граждане смогут своевременно и самостоятельно с помощью нажатия одной кнопки сообщать о лесных пожарах, – сообщил Валентин Широков.

ОГБУ «Иркутскавиалесоохрана» планирует до начала пожароопасного сезона увеличить парашютную службу до 50 человек и десантную до 210 человек за счёт набора сезонных десантников-пожарных.

В рамках подготовки к пожароопасному сезону лесничества провели 41 контрольно-проверочное мероприятие, по результатам которых выявлено 21 нарушение правил пожарной безопасности в лесах, составлен 21 протокол по ст. 8.32 КоАП РФ, наложен 21 административный штраф на общую сумму 201,5 тыс. рублей, к административной ответственности привлечено 19 лиц.

Также о мероприятиях в рамках подготовки к пожароопасному сезону на заседании сообщили директор ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Михаил Яблоков и директор Шелеховского филиала ФГКУ «Территориальное управление лесного хозяйства» Министерства обороны России Сергей Жадиков.

– Для того чтобы улучшить взаимодействие в наступающем пожароопасном сезоне между региональным министерством лесного комплекса, прокуратурой, МЧС, нацпарками, Министерством обороны и другими ведомствами, мы в ближайшее время организуем отдельное совещание, где обсудим планы, вопросы и проблемы, которые возникали или могут возникнуть при тушении лесных пожаров, – подытожил обсуждение вопроса Александр Битаров.

Министр лесного комплекса региона Сергей Шеверда сообщил, что накануне в Москве губернатор Сергей Левченко провёл встречу с руководством компании «ЧелАвиа». Были обсуждены вопросы организации в Иркутской области учебного центра подготовки пилотов малой авиации и открытия отвёрточной сборки одно- и двухмоторных самолётов итальянской марки Tecnam, которые могут применяться в переброске сил и средств и обнаружении лесных пожаров, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.