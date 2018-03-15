На уровне мировых стандартов

В Иркутске завершается подготовка к производству тестовых полосок и глюкометров. Приборы для определения уровня сахара в крови и расходные материалы, отвечающие мировым стандартам качества, будет выпускать компания «Медтехсервис». Продукция иркутского предприятия обойдётся потребителю почти в два раза дешевле, чем представленные на рынке аналоги импортного производства.

Купить глюкометры в Иркутске

При поддержке государства

Сахарный диабет называют болезнью века. В Иркутской области, как и во всём мире, число людей, страдающих этим недугом, ежегодно увеличивается. Возрастает и потребность в современных приборах, позволяющих выявлять заболевание на ранней стадии и контролировать состояние больного в ходе лечения. Без глюкометров и тестовых полосок сегодня не могут обойтись более 70 тысяч жителей Приангарья.

С учётом большой социальной важности производства медицинских изделий проект компании «Медтехсервис» получил поддержку на региональном уровне. Производство современных медицинских изделий для «диабетиков» – дело затратное. Поэтому учредители компании обратились за помощью в инвестиционный совет при губернаторе Иркутской области. После всестороннего обсуждения инициатива компании «Медтехсервис» получила статус регионального проекта и, тем самым, – существенные налоговые преференции.

– Инвестиционный совет принял во внимание серьёзные намерения учредителей компании. Они связаны с оснащением предприятия оборудованием мирового класса, созданием новых рабочих мест, привлечением к работе местных научных учреждений, – подчеркнул министр экономического развития Иркутской области Евгений Орачевский. – С учётом этого правительство сочло необходимым войти в число учредителей ООО «Медтехсервис». Первым шагом стало предоставление компании займа в размере 173 млн рублей. Затем заёмные средства были конвертированы в 49 процентов акций компании, что обеспечило государству участие в управлении проектом.

Ждать осталось недолго

Учредитель компании «Медтехсервис» Фёдор Железняков говорит, что для него, как и других жителей области, страдающих сахарным диабетом, большую проблему представляет высокая стоимость тестовых полосок и глюкометров. Сейчас эти медицинские изделия, произведённые зарубежными фирмами «Вантач» или «Аккучек», можно приобрести за 1200 рублей. Что касается продукции компании «Медтехсервис», то её стоимость не превысит 600 рублей.

– При этом наше предприятие гарантирует более высокое качество продукции за счёт использования самых современных достижений микроэлектроники и биотехники. Новые технологии обеспечивают повышенную точность измерения уровня сахара в крови, позволяют избежать малейших ошибок, – отмечает Фёдор Железняков.

Сейчас на производственной площадке будущего предприятия идёт подготовка к размещению оборудования для производства тестовых полосок и глюкометров, изготовленного в Корее. Выпуск медицинских изделий для больных диабетом требует создания особых условий. Главные требования – идеальная чистота, определённая температура и влажность воздуха, надёжная защита от пыли. Чтобы избежать малейшего загрязнения, весь персонал будет одет в специальные костюмы, как врачи в операционной. Вместе с оборудованием в Иркутск прибудут корейские специалисты. С учётом сложности производства они проведут на предприятии не менее года, чтобы за это время передать сибирякам свои знания и опыт. Первая продукция появится в аптечной сети Иркутской области в августе.

Счёт пойдёт на миллионы

– Проектная мощность нового предприятия рассчитана на три миллиона упаковок тестовых полосок в год, что составляет примерно 20 процентов от потребностей внутреннего рынка, – рассказывает генеральный директор ООО «Медтехсервис» Артём Журавлёв. – Производство можно смело увеличивать, поскольку в настоящее время конкуренцию компании составляет только один отечественный производитель. Большое значение имеет и освоение производства ланцетов, которые необходимы при проведении процедуры забора крови для анализа. Потребность в них с учётом объёма производства тестовых полосок составляет 150 миллионов в год.

Предприятие твёрдо нацелено на расширение выпуска продукции, освоение передовых технологий, сотрудничество с наукой. Для производства специфических белков, выполняющих роль катализаторов химических процессов, будет использован опыт иркутских учёных. В перспективе планируется создание технопарка, который объединит производственные мощности для изготовления различного медицинского оборудования на уровне мировых стандартов качества.

Заместитель председателя правительства Иркутской области Антон Логашов считает, что проект компании «Медтехсервис» имеет большое социальное значение, отвечает интересам нашего региона. Он был представлен на инвестиционном форуме в Сочи и получил высокую оценку. Освоение производства современных медицинских изделий поможет сохранить здоровье многим жителям Приангарья, послужит формированию в экономике области новой высокотехнологичной отрасли.

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