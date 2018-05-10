На Центральном рынке Иркутска прошел замечательный праздничный концерт в честь Дня победы

Праздничный концерт посвящённый празднованию Дня победы прошёл на сцене Центрального рынка 9 мая. Воспитанники Детского дома творчества номер 3 прочитали стихи, исполнили песни военных лет. А самые маленькие из них порадовали иркутян озорными частушками. Большое количество горожан собралось на концерте.

Зрителям так понравилось душевное исполнение с детства знакомых песен что они с удовольствием подпевали, а некоторые из них даже пустились в пляс.

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ