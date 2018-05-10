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На Центральном рынке Иркутска прошел замечательный праздничный концерт в честь Дня победы
ИА БайкалИнформ   
10 Мая 2018 г.
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Праздничный концерт посвящённый празднованию Дня победы прошёл на сцене Центрального рынка 9 мая. Воспитанники Детского дома творчества номер 3 прочитали стихи, исполнили песни военных лет. А самые маленькие из них порадовали иркутян озорными частушками. Большое количество горожан собралось на концерте.

Зрителям так понравилось душевное исполнение с детства знакомых песен что они с удовольствием подпевали, а некоторые из них даже пустились в пляс.

Праздничный концерт посвящённый празднованию Дня победы прошёл на сцене Центрального рынка 9 мая

Воспитанники Детского дома творчества номер 3 прочитали стихи, исполнили песни военных лет

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