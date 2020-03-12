На столетний юбилей власти «подарили» ветерану остановку

Исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев поздравил с днем рождения участника Великой Отечественной войны Алексея Новопашина, которому исполнилось 100 лет. Врио главы региона в конце января уже был в гостях у Алексея Ивановича, проживающего в деревне Куда Иркутского района, и ему первому вручил юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

Как сообщает пресс-служба главы региона, во время прошлого визита ветеран обратился к врио губернатора с просьбой поставить остановочный павильон на автодороге, проходящей через деревню Куда, поскольку ее жителям приходится пешком ходить на автобусную остановку в селе Хомутово. Игорь Кобзев пообещал. Теперь остановочный пункт находится в нескольких десятках метров от дома, где живет юбиляр.

– Ваш наказ, Алексей Иванович, выполнен. Назовем эту остановку Новопашинской, – сказал врио губернатора.

Игорь Кобзев вручил Алексею Новопашину наручные часы и приветственный адрес, где, в частности, сказано: «Огромное уважение вызывает Ваша преданность делу, которому Вы посвятили всю жизнь. На фронте в годы войны, на колхозных полях Вы всегда служили Родине по совести. Отечество отметило Ваш подвиг боевыми медалями».

Алексей Новопашин служил на Дальнем Востоке. Награжден медалями «За боевые заслуги», медалью «За Победу над Японией», юбилейными медалями ко Дню Победы.

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