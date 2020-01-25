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На призы мэра
Марат ШАЙМАРДАНОВ   
25 Января 2020 г.
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В субботу, 18 января, в фитнес-клубе «Ион» состоялся турнир по настольному теннису среди ветеранов.

8 января, в фитнес-клубе «Ион» состоялся турнир по настольному теннису среди ветеранов

Особый интерес среди любителей этой благородной и массовой игры был вызван тем, что там разыгрывались призы от мэра города Иркутска Дмитрия Викторовича Бердникова. В турнире участвовали ветераны спорта от пятидесяти лет и старше, в пяти возрастных категориях. Открыл турнир начальник управления физической культуры и спорта города Дмитрий Александрович Эверт. Затем последовали, непосредственно, сами соревнования. Несмотря на возраст, ветераны играли с юношеским задором, трепетно переживая за каждый неудачный удар по мячу или его неловкий прием. С окончанием встреч между собой, теннисисты информировали судейскую коллегию в лице главного судьи Леонида Иннокентьевича Беломестных и секретаря Юлии Каткевич, о результатах игр. По окончании одиночных встреч, ветераны сыграли по круговой системе парные смешанные встречи. Победителей и призеров турнира поздравлял и награждал прибывший к этому времени мэр. Он вручил отличившимся игрокам в каждой возрастной категории медали, грамоты, ценные подарки. В конце церемонии все участники турнира сфотографировались с мэром. Насыщенный спортивный день продолжился небольшим концертом хора «Ветеран». Самодеятельные артисты исполнили ряд песен, наиболее близких по теме своим ровесникам спортсменам.

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