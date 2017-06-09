На неведомых дорожках «Лукоморья», где чудеса, туристы бродят, русалка на ветвях сидит...

31 мая 2017 года общественной организацией «Городской Союз ветеранов» была организована поездка для пенсионеров из клубов «Лето», «Золотая осень», «Светёлка», «Садовод-огородник» в музей деревянных скульптур «Лукоморье» в селе Савватеевка.

Нас просто поразил этот музей – он оказался настоящим миром сказок и приключений. Оказывается, здесь ещё с 2011 года проходят фестивали-конкурсы деревянных скульптур, на которые собираются скульпторы и резчики по дереву со всего света.

По итогам таких фестивалей музей насчитывает уже более 150 архитектурных композиций. Тематикой первого фестиваля в 2011 году были русские народные сказки. И там, наряду со скульптурными композициями по сказкам А. С. Пушкина, где присутствуют и русалка на ветвях, и кот учёный, и старуха у разбитого корыта (автор Руслан Карелов, г. Иркутск), можно увидеть среди соснового бора и Конька-горбунка (скульпторы Владимир Алманова и Дмитрия Кизимова из Сергиева Посада), и Дюймовочку, и персонажей из сказки «Гуси-лебеди». Причём сказочные образы переданы так сочно, точно и ярко, будто все они только что сошли со страниц книг.

В 2012 году темой фестиваля стали герои Эллады. Десятки персонажей из мифов древней Греции расположились по уютным полянкам музея.

Тематикой 2013 года были уже насекомые. Вдоль тропинок выстроились жуки, стрекозы, кузнечики таких гигантских размеров, что хоть садись на них верхом и отправляйся в сказочное путешествие, где ты будешь выглядеть просто лилипутом среди таких монстров, как, например, жук-носорог юрского периода работы Вячеслава Барышникова с Украины.

2014 год стал в «Лукоморье» уже необычной оранжереей. Рядом с огромным деревянным «Аленькиным цветочком» и «Цветом папоротника» ангарских скульпторов расположилась дивная «Принцесса Солнца» монгольских скульпторов.

Да и последующие годы радовали любителей прекрасного всё новыми и новыми задумками мастеров резьбы по дереву. Тут тебе и «Байкальский монстр» скульптора из Бельгии Терри Лоурс, и композиция «Световид» художника из Сербии Бояна Груйича, и «Храм судьбы» скульпторов из Перми Алексея Васюкова и Ильи Мехрякова...

Темой нынешнего фестиваля стала Надежда, а её символом – скульптура «Байкал – надежда человечества». Победителем конкурса этого года был признан японский скульптор Хикару Комада с необычной скульптурной композицией «Небеса и Земля».

Многим из нас понравилась и необычная деревянная фигурка нашего В. Г. Распутина, который скромно сидит на крылечке среди леса «Лукоморья», как бы разглядывая всё представленное многообразие шедевров и приглашая всех нас в этот удивительный мир сказки и человеческой фантазии.

Хотелось бы от имени всех участников этой замечательной экскурсии выразить огромную благодарность организаторам мероприятия (и прежде всего Галине Николаевне Лыковой), пожелать и другим нашим пенсионерам обязательно побывать в этом чудесном мире сказки под названием «Лукоморье».