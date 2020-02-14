На лыжню и стар и млад

8 февраля на Иркутском водохранилище в рамках Всероссийской гонки состоялись соревнования «Лыжня России – 2020». Это одно из самых массовых и значимых мероприятий спортивного года. По данным администрации города, в гонке приняли участие более десяти тысяч иркутян.

Организаторы очень постарались, чтобы мероприятие стало настоящим праздником. И надо сказать, это им удалось! Под стать была и погода – яркая, теплая, солнечная.

Зрителям и участникам скучать не приходилось. Никого не оставила равнодушным эмоциональная разминка и «живое» исполнение гимна России. В течение всего праздника участников и гостей поддерживала бодрая музыка.

Совет ветеранов Свердловского округа во главе с председателем Виктором Геннадьевичем Дубянским, конечно же, не мог остаться в стороне от этого мероприятия. Мы, молодые душой ветераны, пришли и заявили о себе. Нас участвовало более пятидесяти человек, это были люди от 60 до 85 лет. Мы доказали, что мы не дряхлые старики, а активные люди Иркутска! Женщины прошли дистанцию пять тысяч метров, мужчины – десять тысяч метров. Правда, нас не очень заметили. Но ветераны не подвели, никто не свернул с пути, как некоторые молодые ребята. Ведь мы старались не для галочки, а для себя!

В нашем совете десять человек в свои более чем 80 лет – активные участники всех спортивных мероприятий, проводимых городским Советом ветеранов. Они сдают нормы ГТО, участвовали в летней спартакиаде по легкой атлетике, в соревнованиях по плаванию.

И в конкурсе спортивных групп областного Совета ветеранов в День физкультурника мы тоже принимали самое активное участие.

Поздравляем себя и всех ветеранов с очередным преодолением препятствий и желаем дальнейших успехов!

Большое спасибо депутату городской думы Александру Владимировичу Сафронову за предоставленный комфортабельный автобус и поддержку ветеранов!

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