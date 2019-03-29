На фасадах ИГУ появятся мемориальные доски двум иркутским археологам

К столетию иркутской школы археологии и этнографии в ИГУ запланировали ряд мероприятий. В том числе на фасадах зданий университета планируется установить мемориальные доски двум археологам с мировыми именами, чья деятельность неразрывно связана с университетом, – Бернгарду Эдуардовичу Петри и Герману Ивановичу Медведеву.
Мемориальная доска этнографу, археологу, одному из основателей ИГУ Бернгарду Петри разместится на фасаде здания пединститута ИГУ по ул. Нижняя Набережная, 6. Вторая доска – основателю иркутской археологической школы, профессору Герману Медведеву – будет размещена на фасаде здания исторического факультета ИГУ по ул. Чкалова, 2.
Кроме того, столетию иркутской школы археологии и этнографии будет посвящена крупная международная конференция «Евразия в кайнозое», соорганизатором которой выступает НИЦ «Байкальский регион» ИГУ.
СПРАВКА:
Первое заседание археолого-этнографического кружка «Народоведение» при ИрГосУне (так официально именовался ИГУ в 1920-30-х годах) прошло 30 марта 1919 года. Как писал основатель кружка русский этнограф и археолог, профессор ИрГосУна Бернгард Петри в задачи кружка входило: «…объединение на почве этнографии и археологии взаимопомощи в деле изучения доисторической Сибири и ее современного быта, организация археологических и этнографических экскурсий и раскопок, научных исследований и биографических исследований, доклады, лекции, рефераты…». В работе кружка, как и во всей археолого-этнографической жизни Иркутска, принимали участие гимназисты, студенты университета и молодые специалисты, которые к этому времени уже вели самостоятельные работы. Многие из них впоследствии стали выдающимися учеными, организаторами науки.
Тяжелыми для иркутской археологии стали конец 1920-х и 1930-е годы. Казалось, это конец для археологии и этнографии в Иркутском государственном университете. Однако иркутской школе не суждено кануть в лету. В конце 1950-х годов начинается возрождение археологии в стенах вуза, ускоренное удивительным совпадением двух событий – приходом на факультет талантливой молодежи, осознанно выбравшей путь археологов, и проведением спасательных археологических раскопок в зонах затопления Иркутской и Братской ГЭС под руководством «петринцев» Михаила Герасимова и Алексея Окладникова.
1960-1980-е годы – это время расцвета и бурного развития иркутской вузовской археологии под руководством выдающегося ученого, профессора Германа Медведева. Возобновляется археологическая учебная практика, открывается аспирантура по археологии, создана лаборатория археологии и этнографии, проводятся крупные, в том числе международные конференции и симпозиумы, налаживаются крепкие связи с иностранными коллегами. Археологические исследования проводятся по всей территории Иркутской области и за ее пределами, созданы научные группы по изучению всех отделов каменного века Приангарья, разработаны культурно-хронологические концепции и объяснительные модели развития восточносибирских палеосообществ в древности, защищаются кандидатские и докторские диссертации по археологии, издаются сборники статей и монографии, активно развивается этнографическое направление.
Закономерным итогом данного этапа развития стало утверждение в 1986 году лаборатории археологии в качестве штатного подразделения научно-исследовательской части университета и открытие в 1988 году кафедры археологии, этнографии, истории древнего мира на историческом факультете.
В 1990-е годы сокращение бюджетного финансирования, а также реалии рыночной экономики привели к уменьшению масштабов исследований. При этом начинается реализация научно-исследовательских проектов в рамках международного сотрудничества, активизируются процессы по интеграции вузовской и академической науки.
Сейчас археологические традиции, заложенные век назад, чтут и преумножают сотрудники научно-исследовательского центра «Байкальский регион» ИГУ. Они проводят масштабные археологические исследования, ведут разработку культурно-хронологических концепций и палеоэкологических реконструкций регионального уровня, решают актуальные проблемы в области изучения формирования и развития палеокультур Северной Азии, в том числе в рамках международных проектов. Важный аспект деятельности центра – участие в учебно-образовательном процессе университета, а также деятельность по сохранению археологического наследия.
Продолжаются традиции археологического кружка, заложенные Бернгардом Петри в 1919 году – на базе НИЦ проводит свои заседания студенческий археологический клуб ИГУ (старейшее в университете студенческое научное объединение).
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К столетию иркутской школы археологии и этнографии в ИГУ запланировали ряд мероприятий. В том числе на фасадах зданий университета планируется установить мемориальные доски двум археологам с мировыми именами, чья деятельность неразрывно связана с университетом, – Бернгарду Эдуардовичу Петри и Герману Ивановичу Медведеву.
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