На благо родного города

В музее истории города Иркутска прошла торжественная церемония присвоения звания «Почётный гражданин города Иркутска», а также вручение диплома и памятного знака «За заслуги в развитии города Иркутска».
В этом году звания «Почётный гражданин города Иркутска» решением городской думы удостоены четыре иркутянина.
– Сегодня мы чествуем тех иркутян, кто своим профессиональным мастерством, своим активным участием в жизни города завоевал признание и уважение. Вы добились успехов в самых разных сферах профессиональной и общественной жизни. И каждый из вас внес свой неоценимый вклад в развитие и процветание Иркутска, – отметил в приветственном слове мэр областного центра Дмитрий Бердников. – Звание «Почётный гражданин» – не только честь, но и огромная ответственность. Ведь ваши имена навсегда будут вписаны в историю Иркутска. Уверен, вы подтвердите оказанное вам доверие и продолжите работать на благо нашего родного города!
Председатель думы Иркутска Ирина Ежова также поприветствовала участников торжественной церемонии и подчеркнула, что вновь избранные почётные граждане станут активными участниками на заседаниях думы и депутатских слушаниях. Вновь избранных почётных граждан поздравил председатель Совета почётных граждан города Иркутска, почётный гражданин Иркутска и Иркутской области, председатель Союза строителей Иркутской области Юрий Шкуропат.
В этом году звание «Почётный гражданин города Иркутска» присвоено председателю Совета Иркутской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Валерию Игнатову за существенный вклад в развитие города Иркутска и обеспечение благополучия его населения; председателю Иркутского областного отделения общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» Светлане Кулинич за выдающиеся заслуги в области защиты прав человека и гражданина, значительные достижения в организации и осуществлении благотворительной деятельности в городе Иркутске; заместителю председателя правления региональной общественной организации «Иркутское землячество «Байкал» Валерию Хайрюзову за выдающиеся заслуги в области культуры и искусства; директору Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт динамики систем и теории управления имени В. М. Матросова Сибирского отделения Российской академии наук, доктору технических наук, академику Российской академии наук, профессору Игорю Бычкову за выдающиеся заслуги в области науки, техники, охраны окружающей среды и защиты прав человека и гражданина.
Глава города Дмитрий Бердников вручил памятный знак «За заслуги в развитии города Иркутска» за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм советнику исполнительного директора филиала Общероссийского союза общественных объединений «Российский Союз боевых искусств» в Иркутской области, заслуженному работнику физической культуры Российской Федерации Валерию Абрамовичу, заместителю директора по общим вопросам ООО «Интенсивник» Виталию Курилову и учредителю сети медицинских учреждений «Центр молекулярной диагностики» Сергею Прокофьеву.
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