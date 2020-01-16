В Большом иркутском планетарий, который находится в школе №19, 24 января проведут экспериментальный музыкально-визуальный вечер «Музыка двух светил» с участием коллектива «Доктор Джаз» и директора обсерватории ИГУ Сергеем Язевым.

Сергей Язев расскажет гостям о Луне и Солнце, а затем «Доктор Джаз» сыграет концерт, во время которого на куполе Большого иркутского планетария возникнут визуальные образы светил.

В конце вечера состоится премьера, пишет Сергей Язев на своей странице в соцсети «Фейсбук». Впервые в мире будет показан авторский полнокупольный видеотрек «Корона Чили», снятый летом 2019 года в Южной Америке во время очередной астрономической экспедиции Иркутского государственного университета и смонтированный командой Большого иркутского планетария. Кульминацией видеотрека являются уникальные натурные съемки полного солнечного затмения, состоявшегося в июле 2019 года.

Напомним, Большой иркутский планетарий с диаметром купола 11 метров начал работать в школе №19 в конце января 2019 года. Изначально в планетарии были установлены восемь проекторов с разрешением 4К, что позволяет использовать так называемый симулятор звездного неба – компьютерную программу, визуализирующую основные астрономические понятия и явления. С 2020 года планетарий начал принимать не только школьников, но и всех желающих. Сеансы проходят в каникулы каждый день, в учебный период – по воскресениям. Мероприятие начнется в 19:00

По инф. Телеинформа

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