Мужчины спасли из огня женщину с ребенком. Им пришлось ломать решетку на окне

На пожаре 26 мая двое иркутян спасли женщину с ребенком.

В 9.37 на пульт пожарно-спасательной службы Иркутска поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном доме на бульваре Рябикова. Очевидцы сообщали, что горит квартира на первом этаже, и в ней находятся люди. К месту пожара были направлены силы двух пожарно-спасательных частей и карета скорой медицинской помощи.

Двое иркутян выдернули оконную решетку и спасли мать с ребенком из горящей квартиры

На момент прибытия первых подразделений из окон квартиры на первом этаже шел густой дым, жильцы дома самостоятельно эвакуировались. До прибытия пожарных соседи безрезультатно пытались вскрыть входную металлическую дверь. Тогда двое мужчин при помощи подручных средств выдернули решетку, установленную на окне. В густом дыму они отыскали женщину с ребенком и вынесли их на свежий воздух.

Площадь пожара составила 15 квадратов, вся квартира закопчена

– Когда мы прибыли на пожар, женщина и ее трехлетний сын находились уже в квартире напротив, а хозяйка дома оказывала ребенку первую помощь. Отдав приказ по тушению пожара, я побежал к ним. Перевернув мальчика на бок, прочистил дыхательные пути, и ребенок задышал, однако состояние его было тяжелое. В таком положении мы дождались прибытия скорой. Мать ребенка находилась в шоковом состоянии, соседи успокаивали ее и давали лекарства. Позже пострадавшие были доставлены в больницу, – рассказал начальник пожарно-спасательной части № 4 Иркутска майор внутренней службы Игорь Улитин.

На ликвидацию пожара огнеборцам потребовалось менее 10 минут. Площадь пожара составила 15 квадратных метров, квартира закопчена по всей площади. Дознаватели и эксперты МЧС России рассматривают несколько причин возгорания, в том числе электротехническую и детскую шалость.

Руководство иркутского пожарно-спасательного гарнизона приняло решение о поощрении мужчин, которые спасли женщину и ребенка.

По инф. Телеинформа

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