Музей скромности и глубины

В музее писателя Валентина Распутина состоялось открытие постоянной экспозиции. Торжественная церемония прошла накануне нового года.

Участие в ней приняли заместитель председателя областного правительства Валентина Вобликова, заместитель министра культуры и архивов региона Андрей Сальников, епископ Братский и Усть-Илимский Максимилиан, настоятель Иркутского Князе-Владимирского храма, протоиерей Алексей Середин, представители общественности, деятели культуры и искусств. Вёл церемонию директор Иркутского областного краеведческого музея, чьим отделом стал музей Валентина Распутина, Сергей Ступин.

Музей Валентина Распутина был открыт в честь 80-летия со дня рождения писателя и начал свою работу в марте 2017 года. Решение о проведении открытого конкурса на разработку проекта художественного решения постоянной экспозиции было принято родственниками писателя и членами учёного совета Иркутского областного краеведческого музея в сентябре 2016 года. Конкурс проходил с 5 декабря 2016 по 20 марта 2017 года.

Экспертная комиссия определила победителем конкурса ООО «Айбат» из Казани, которое и воплотило в жизнь художественное решение. В музее открылись два экспозиционных зала. Первый знакомит с биографией писателя. В нём представлены личные вещи, фотографии, документы, музейные предметы, позволяющие пройти вместе с Валентином Распутиным долгую, наполненную событиями, полную трудов и свершений жизнь. Интерактивная панель с генеалогическим древом рассказывает историю рода Распутиных. Кино-видео-материалы погружают в атмосферу времени, в котором жил мастер.

Мир творчества сибирского автора открывается во втором зале – очерки, рассказы и повести, история создания произведений и их последующая жизнь. При помощи интерактивной панели можно прочесть наиболее известные рассказы Валентина Распутина, а также познакомиться с электронным словарём народных слов языка писателя. Макеты, созданные по мотивам произведений «Живи и помни», «Прощание с Матёрой», могут быть особенно интересны посетителям школьного возраста.

Создание постоянной экспозиции в музее Валентина Распутина стало возможным благодаря активному участию родственников и друзей писателя, их помощь в комплектовании фондов музея неоценима.

Основная часть из почти четырёх тысяч имеющихся материалов передана сыном писателя Сергеем Распутиным, второй супругой Ольгой Лосевой, внучкой Антониной Осташко, родственниками Евгенией Молчановой и Владимиром Скифом, другом из Санкт-Петербурга Анатолием Пантелеевым.

Сотрудники краеведческого музея подобрали фотографии и документы, отражающие периоды жизни и творчества писателя, определили перечень экспонатов, составили сопроводительные тексты, которые знакомят с жизнью и творчеством великого русского писателя, подготовили аннотации к залам, передали видеоматериалы для монтажа аудио-видео-контента мультимедийной части экспозиции.

– Трепетное отношение к формированию этой экспозиции отражено буквально в каждом стенде. За такой короткий срок собрать такой огромный материал, конечно, очень сложно. Но самое главное при этом не оставить равнодушными тех, кто придёт и увидит. Всё подобрано с душой и глубоким смыслом. Здесь хочется остановиться, оглянуться и подумать. Всё выполнено очень профессионально с использованием современных технологий. В то же время экспозиции присуща скромность и глубина, что так характерно для Валентина Григорьевича, – сказала Валентина Вобликова.

Музей расположен в здании памятника регионального значения «Дом с воротами» по улице Свердлова, 20 в городе Иркутске.

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