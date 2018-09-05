Муза и музыка Прибайкалья

В Иркутске готовят будущих звёзд балета и музыкальной сцены.

Любовь к искусству – характерная особенность не только взрослых жителей Приангарья, но и школьников. Богатая традициями театральная жизнь региона ежегодно позволяет проводить фестивали, отправлять коллективы на международные конкурсы, готовить молодых актеров, музыкантов, режиссёров. Примечательно, что теперь Иркутская область сможет готовить ещё и артистов балета – специальный класс открылся на базе Иркутского театрального училища. Однако и музыкальные школы не отстают – благодаря поддержке правительства они получают новое оборудование и различные гранты за активную работу.

Рояли для юных музыкантов

Лучшие детские музыкальные школы и школы искусств региона получат рояли и пианино. Это поощрение за достижение высоких показателей в работе. Министерство культуры и архивов Иркутской области определило победителей отбора среди муниципальных образовательных организаций по реализации дополнительных общеобразовательных программ в области искусства.

Участие в конкурсе приняли более 40 образовательных учреждений в сфере культуры из 32 территорий Приангарья. В ходе отбора учитывался охват детского населения услугами школы, показатели стабильности посещения, участие и достижения воспитанников в конкурсных мероприятиях различного уровня. Согласно балльному рейтингу 17 лучших учреждений станут обладателями кабинетного рояля, особенностью которого является сравнительно небольшой размер. Для остальных школ приобретут пианино. В настоящее время объявлен тендер на поставку инструментов. Всего инструменты закупят для 21 учреждения из 19 муниципальных образований Приангарья. На эти цели из областного бюджета выделены средства в размере 21 млн рублей.

– В 2018 году впервые приобретение музыкальных инструментов финансируется за счёт областного бюджета. Это было личным поручением губернатора Иркутской области Сергея Георгиевича Левченко. Данная мера государственной поддержки позволит не только выполнить федеральные требования по реализации профессиональных образовательных программ в сфере культуры, но и обеспечит доступ жителей районов, отдалённых от областного центра, к культурным ценностям. Приобретение такого инструмента, как рояль, позволит проводить на территории муниципального образования отборочные туры и прослушивания, приглашать музыкантов высочайшего уровня для проведения концертов и мастер-классов для одарённых детей, – отметила министр культуры и архивов Иркутской области Ольга Стасюлевич.

Будущие звёзды балета

Торжественная линейка для первых учеников специальности «Искусство балета» состоялась в Иркутске. В театральном училище впервые набран такой курс. Учебное заведение получило лицензию на осуществление образовательного процесса по новой специальности. Такое поручение губернатор Сергей Левченко дал министру культуры и архивов Иркутской области Ольге Стасюлевич в октября прошлого года. В создании специальности «искусство балета» принял участие народный артист СССР, премьер Большого театра, руководитель театра «Русский Балет» Вячеслав Гордеев. Планируется, что юные воспитанники во время обучения будут принимать участие в постановках музыкального театра, в дальнейшем – станут его солистами. Во время линейки с поступлением детей поздравили губернатор Сергей Левченко, министр культуры и архивов Иркутской области Ольга Стасюлевич, директор Иркутского театрального училища Светлана Домбровская.

На специальность «искусство балета» набрали детей в возрасте 10–11 лет, которые уже занимаются этим видом искусства. Они прошли три тура конкурсных испытаний. Специалисты оценивали профессиональные данные, среди которых гибкость, высота прыжков, выворотность стопы, музыкально-ритмические способности и артистичность. Особенно сложным оказалось прохождение медицинского осмотра, где врачи выявляли особенности развития и телосложения детей, которые могут препятствовать занятию балетом. В результате испытаний из 40 кандидатов на обучение в балетном классе осталось всего десять.

Обучение юных артистов балета рассчитано на 7 лет и 10 месяцев. Общее образование они будут получать в МБОУ СОШ № 14. После уроков на специальном автобусе их будут привозить в Иркутский музыкальный театр, в балетных классах которого будет идти профессиональное обучение. Во время первого года в программе юных воспитанников ритмика, классический и историко-бытовой танец, французский язык и индивидуальное обучение игре на фортепиано. Художественным руководителем курса является выпускница Академии русского балета им. А. Я. Вагановой, директор детской балетной студии Иркутского областного музыкального театра им. Н. М. Загурского Марина Демьяненко.

– Искусство балета – очень трудная специальность, но если у вас действительно есть желание, то из вас получатся настоящие, а из кого-то великие артисты. Я знаю, сколь высокая тяга у многих жителей Иркутской области к искусству балета. На все спектакли, которые проходят у нас, очень хорошо продаются билеты. Открытие балетного класса – это первый основательный шаг к появлению у нас своих артистов, своего балета. Очень многие люди были задействованы при создании этой специальности и всё ради того, чтобы вы смогли учиться этому великому искусству. Я вас поздравляю, – сказал Сергей Левченко.

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