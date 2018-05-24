«Мудрость» отмечает юбилей

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В иркутской школе № 40 прошло мероприятие «Союз трёх», приуроченное к юбилею совета ветеранов «Мудрость», которому исполняется пять лет.
В мероприятии приняли участие активные местные жители – члены совета ветеранов «Мудрость», ТОС «Мудрость» и представители управляющей компании «Квартал». В качестве почётного гостя был приглашён мэр Иркутска Дмитрий Бердников.
– Сердечно поздравляю с четырёхлетием наш ТОС «Мудрость», а Совет ветеранов «Мудрость» – с первым юбилеем. Казалось бы, возраст небольшой, но уже так много сделано на благо жителей Ленинского округа, на благо нашего родного города! Вы ведёте активную работу с самыми разными горожанами. Знаете, сколько на вашей территории фронтовиков, пенсионеров, одиноких матерей, многодетных семей, – подчеркнул в приветственном обращении глава города. – Благодарю вас и за активное участие в общественной жизни Иркутска! Сегодня ТОСы – наша опора и поддержка. Вместе мы успешно реализуем значимые проекты – «Народные инициативы», «Формирование комфортной городской среды», многие другие. Искренне желаю вам развития, процветания и дальнейших успехов в вашей непростой, но нужной работе!
Дмитрий Бердников вручил приветственные адреса и подарки председателю Совета ветеранов «Мудрость» Любови Горелой и председателю ТОС «Мудрость» Елене Гавкиной.
Совет ветеранов «Мудрость» начал свою работу 13 мая 2013 года. Год спустя инициативная группа совета ветеранов зарегистрировала ТОС «Мудрость». Несмотря на свой небольшой опыт, ТОС активно включился в общественную работу. Для общественных организаций было безвозмездно выделено помещение по адресу: ул. Баумана, 207. Сегодня в нём размещаются ТОС, Совет ветеранов «Мудрость» и управляющая компания. ТОС и Совет ветеранов «Мудрость» тесно сотрудничают с Домом малютки и Домом престарелых. Ежегодно ТОС проводит экскурсии по городу для ветеранов и жителей дома престарелых. Кроме того, Елена Гавкина в 2015 году инициировала создание трёх ТОСов на территории микрорайона Ново-Ленино: «Высота», «Звезда» и «Патриот».
– Наша задача – сплотить жителей разного возраста, школьников, студентов, работающее население для решения важных социальных вопросов, – отметила Елена Гавкина. – Среди них – благоустройство территории, обеспечение комфортного проживания, организация отдыха для местных жителей. На территории ТОСа проходят отчёты опорного пункта по работе с населением, заседания комиссии по делам несовершеннолетних округа. Мы проводим совместные рейды по проверке неблагополучных семей и людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Каждый год участвуем в городском конкурсе на лучший социальный проект. В 2016 году заняли второе место в номинации «Военно-патриотическое воспитание», а в 2017 – первое место в разделе «Социальный проект, направленный на улучшение качества жизни пожилого возраста».
В честь юбилея была подготовлена концертная программа с участием творческих коллективов.
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